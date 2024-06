Johan Bakayoko ziet geen favoriet in het duel met Frankrijk: "Beide ploegen vrezen elkaar"

za 29 juni 2024 14:33

Deze middag stond Johan Bakayoko de pers te woord. De jonge flankaanvaller beantwoordde al lachend alle vragen. Over het duel tegen Frankrijk maandag was hij duidelijk: "In mijn ogen is er geen favoriet." En van stress is er geen sprake volgens Bakayoko: "De sfeer zit heel goed, we beleven het EK anders dan veel mensen denken."

De persconferentie startte met verontschuldigingen van Stefan Van Loock, de perschef van de Rode Duivels. Gisteren ontstond heel wat ophef nadat er op sociale media een filmpje verscheen met comedian Pablo Andres. Daarin ging het erover dat Amadou Onana op het scheenbeen van Frankrijk-ster Kylian Mbappé zou tackelen. Hoewel de video humoristisch bedoeld was, vonden vele voetbalfans dit ongepast. De video is ondertussen verwijderd en nu volgden er dus ook excuses.

Een lachende Bakayoko op de persconferentie

Meteen daarna mocht Johan Bakayoko zijn zegje doen. Hoewel hij in de aanloop naar dit EK nog basisspeler was bij de Rode Duivels, moet hij nu vanop de bank toekijken. Dat ontgoochelt de jonge flankspeler, die hard blijft werken. "Ontgoocheld? Ja, een beetje. Ik werk hard om basisspeler te zijn. Gefrustreerd? Dat niet. De coach maakt beslissingen en kiest voor de beste ploeg in zijn ogen. En we zijn door naar de volgende ronde, dus ik kan alleen maar blij zijn."

We lachen enorm veel met elkaar en er is een heel goeie sfeer. Johan Bakayoko

Dat de Belgische aanval en Romelu Lukaku het op dit EK minder goed doen, daar is Bakayoko het niet mee eens. "Lukaku zijn drie afgekeurde doelpunten waren heel nipt. Voor hetzelfde geld scoorde hij al drie keer. Romelu stond al vaker in zo'n situatie en hij is sterk genoeg om hieruit te komen."

"We hadden veel kansen, we hebben gewoon meer geluk nodig. Dat is voetbal: soms scoor je 4/5 keer, soms scoor je niet."

En de sfeer? Die blijft goed, ook op de rustdag . "Ik denk niet dat we dit EK beleven op de manier dat veel mensen denken. Gisteren kwamen onze families op bezoek. We lachen enorm veel met elkaar en er is een heel goeie sfeer."

Bakayoko ziet geen favoriet in het duel met Frankrijk

En die goeie sfeer zou wel eens van pas kunnen komen om tegen Frankrijk voor elkaar door het vuur te gaan. Maar in de underdogpositie kruipt Bakayoko niet. "Er is geen favoriet, beide ploegen vrezen elkaar", benadrukte hij. "We hebben allebei onze sterktes en zwaktes." Veel wedstrijden van Frankrijk heeft Bakayoko nog niet bekeken. Enkel de wedstrijd tegen Nederland heb ik gezien. Het was een gelijkwaardige wedstrijd waarin Frankrijk goeie momenten had. Ik heb dus niet voldoende gezien om te oordelen." Maar dat de omstandigheden nu duidelijk verschillend zijn dan bij de vorige duels tegen de Fransen, is een zekerheid. "Nieuwe spelers, nieuwe trainer. Alles is anders, dus de wedstrijd zal ook anders zijn." De sleutel om de Fransen te verslaan, ligt bij het eigen spel. "We moeten alle passie en energie gebruiken om te proberen winnen." Al vindt Bakayoko niet dat die zaken ontbraken in de groepsfase. "Elke wedstrijd vraagt om een andere aanpak. Tegen Oekraïne telde het resultaat en dan moet je het op een andere manier doen. We moesten ons plaatsen: dat was het allerbelangrijkste"

Als we onze kansen hadden afgemaakt, zouden we het überhaupt niet over ons aanvallend spel hebben vandaag. Johan Bakayoko