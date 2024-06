LIVEBLOG Rode Duivels - Ruben Van Gucht: "De sfeer is optimaal"

"De sfeer is enorm goed"

Onze man ter plaatse Ruben Van Gucht nam polshoogte van de sfeer bij de Duivels.



“Het stof is wat gaan liggen na België-Oekraïne. De knop is omgedraaid. Ze zijn de afgelopen twee dagen niet met voetbal bezig geweest en dat heeft geholpen. Het was tijd voor recuperatie, verzorging en familie.”



“Alle Duivels die we gesproken hebben laten uitschijnen dat de commotie voorbij en vergeten is. De sfeer is enorm goed blijkbaar.”



Volgens Van Gucht steken er niet alleen in België akkefietjes de kop op. “Ook bij tegenstander Frankrijk is de pers heel scherp voor bondscoach Deschamps”, klinkt het.