EK-BAROMETER: Welke favoriet gaat het best om met stijgende temperatuur? "Soms is cynisch kantje genoeg"

za 29 juni 2024 06:05

Zes topfavorieten, zes tickets voor de 1/8e finales op zak. Bij de start van de knock-outfase op het EK zijn de kaarten flink door elkaar geschud voor Duitsland, Spanje, Italië, Portugal, Engeland en Frankrijk. Wie maakte de beste indruk? Analist Franky Van der Elst rangschikt de landen.

1. Spanjaarden houden hoofd koel

In het donkergroen - en dus de topfavoriet die de beste indruk maakte - staat de enige ploeg die 9 op 9 pakte in de groepsfase: Spanje. "Het speelde een fantastische match tegen de Italianen", beaamt Franky Van der Elst. "Een uur lang was het indrukwekkend aan beide kanten, met goede pressing in het offensief én defensief." Uiteraard zijn de Spanjaarden dan dé te kloppen ploeg na de pletwals in "de Groep des Doods". "Ook de snelheid en acties van Nico Williams zijn geweldig om naar te kijken", vindt onze analist. "Ik heb me er echt al mee geamuseerd." Walst het over Georgië? "Het enige vraagteken is het scorende vermogen. Want aan kansen geen gebrek, maar goals maken, bleek niet altijd evident."

Europees Kampioenschap

Spanje 30/06 21:00 Georgië

Ferran Torres nam zelfs het B-elftal van Spanje op sleeptouw.

2. Duitsers versus neerwaartse spiraal

Voor het toernooi groeide het geloof, vanaf het eerste fluitsignaal tegen Schotland werd bevestigd waarom dat er was. Duitsland werpt zich in eigen land een van de grote kanshebbers op de EK-triomf. Al heeft Van der Elst - ondanks de kwaliteit - een waarschuwing achter de hand: "Het wordt een vervelende match tegen de Denen." "Als je de drie matchen van de Duitsers bekijkt, was het: heel goed, iets minder en nóg iets minder. Ze moeten opletten voor de neerwaartse spiraal, want Denemarken staat stevig achterin." "Het wordt niet makkelijk voor de gastheer om met hun typische, korte combinatievoetbal op de mat te brengen. In de omschakeling liggen er mogelijkheden, maar het zou me niet verwonderen als het een zware opdracht wordt."

Europees Kampioenschap

Duitsland 21:00 Denemarken

Kan Duitsland op verschillende manieren een goal maken?

3. Bank van Portugal volstaat niet

Is Portugal wakker na de koude douche tegen Georgië? Roberto Martinez en co. waren al zeker van groepswinst, maar toonden toch zwakte. "Het werd pijnlijk duidelijk dat het B-elftal gewoon niet volstond", oordeelt Franky Van der Elst. "Al zullen de beste spelers uiteraard wel opdraven tegen Slovenië." Daarbij hoort ene Cristiano Ronaldo. Kan hij (eindelijk) zijn eerste goal maken op dit EK? "Dat wordt een belangrijke vraag. Belangrijker naarmate het toernooi vordert. Als die uitblijft, zal Martinez de situatie goed moeten managen." "Maar op kwaliteit zie ik Portugal het gewoon afhandelen. De stugge 4-4-2-muur van Slovenië zal moeten bezwijken onder de superieure kwaliteit."

Europees Kampioenschap

Portugal 01/07 21:00 Slovenië

Ronaldo wil eens vieren, in plaats van jennen op dit EK.

4. Het cynische kantje bij Frankrijk

Twee goals: een owngoal en een penalty. Frankrijk kon allerminst overtuigen in de groepsfase van dit EK. "Het was en is nochtans op papier dé topfavoriet", oppert onze analist. "De Fransen spelen steeds afwachtend, beredeneerd. Ze overtuigen niet, maar slikken ook niet snel een goal." En net dat kan opnieuw hun kracht worden: "Frankrijk heeft een cynisch kantje en benutten de zeldzame momenten. Met Griezmann hebben ze de slimste speler op dit EK, met een Mbappé in vorm de beste." "Ze zijn dan ook favoriet tegen de Belgen", zegt Van der Elst. "Of we dat nu graag hebben of niet."

Europees Kampioenschap

Frankrijk 01/07 18:00 België

Geeft de winnaarsmentaliteit van Deschamps de doorslag?

5. Manco van de Italianen

"Vertrouw nooit Italianen!", lacht ervaren rot Franky Van der Elst. Want ondanks een bolwassing van Spanje, worstelde Italië zich wel door een aartsmoeilijke groepsfase. Toch een groot manco bij de toernooiploeg: "Ze mankeren een doelpuntenmaker. Scamacca is een sterk aanspeelpunt, maar geen killer. Toch zijn ze in het spel nooit te onderschatten, want bijvoorbeeld Donnarumma sluipt weer naar zijn allerbeste niveau." "Al stuiten ze met Zwitserland wel op een gebalanceerde ploeg. De drie achterin houden de rangen goed dicht onder leiding van Akanji. Ndoy is dan weer de ontdekking van het toernooi." "Het zou me niet verwonderen dat er in dit duel verlengingen aan te pas komen."

Europees Kampioenschap

Zwitserland 18:00 Italië

Scamacca moet dringend voor Italiaanse goals zorgen.

6. Enorm enerverend Engeland

Last and least? Engeland slofte in de groepsfase inspiratieloos voorbij Servië en kwam niet verder dan gelijke standen tegen Denemarken en Slovenië. Gelukkig voor de bondscoach werd het wel nog groepswinnaar. "Wat is Engeland enerverend om naar te kijken", schudt Van der Elst zijn hoofd. "Als team legt het nauwelijks vlotte combinaties of goed positiespel op de mat. Het middenveld lijkt bij momenten niet op elkaar ingespeeld." Vreemd, want er zijn sterren bij de vleet. Ligt het dan toch aan de keuzes van Gareth Southgate, zoals de fans hem verwijten? "Het zou kunnen. Je ziet ook veel ongenoegen bij de spelers zelf tijdens de match." "Foden maakt zich geregeld druk dat hij niet in het spel betrokken is. Toch de Speler van het Jaar in Engeland. Bellingham wil dan weer overal tegelijk zijn. Het wordt oppassen geblazen tegen een niet te onderschatten Slovakije."

Europees Kampioenschap

Engeland 30/06 18:00 Slovakije