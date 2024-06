Sporza Daily hoort het rommelen bij Frankrijk: "Veelzeggend dat N'Golo Kanté hun beste middenvelder is"

vr 28 juni 2024 16:28

Op zoek naar de zwakke schakel bij Les Bleus. Nu onze tegenstander voor de 1/8e finales bekend is, gooit Sporza Daily de Franse vedetten in de weegschaal. Liggen er kansen voor de Duivels en wie moet Doku maandag sterretjes laten zien? "Die Saliba behoort absoluut tot de top 3-verdedigers, maar Upamecano ... dat is een ander paar mouwen."

"Het wordt een enorm moeilijke wedstrijd, dat is een open deur intrappen." Ook Filip Joos weet heel goed dat onze Duivels voor een loodzware opdracht staan. Met vice-wereldkampioen Frankrijk wacht misschien wel de allerstrafste selectie op dit EK. Alleen: Les Bleus verslikten zich al in Nederland en Polen en scoorden zelf nog geen enkele veldgoal - tegen Oostenrijk viel een owngoal en tegen Polen zette Kylian Mbappé een penalty om. Een buitenkans voor België? "De efficiëntie is er niet vooraan", duidt Sirik Geffray in Sporza Daily. "Dat is echt hetgeen waar ze zich in Frankrijk het meest zorgen over maken. We maken dus wel kans."

Als Kylian Mbappé geen doelpunten maakt, zou het wel eens een wedstrijd als tegen Polen kunnen worden. Sirik Geffray

"Het is veelzeggend dat N'Golo Kanté op dit moment hun beste middenvelder is", vindt ook Joos. "Die zit in vorm, daar niet van. Maar ..."

Aan de reactie van onze analist tijdens een telefoontje is meteen duidelijk dat de échte sterren tijdens dit EK op de dool zijn. "Zo is Griezmann uit de ploeg gezet. Dat is de man die 84 opeenvolgende interlands had gespeeld voor Deschamps, tot hij in maart eens rust kreeg."

"Giroud lijkt helemaal uit vorm", komt Geffray met een aanvulling in de podcast. "En Barcola, Dembélé en Thuram zijn nu ook niet meteen de grootste doelpuntenmakers bij de nationale ploeg." "Als Kylian Mbappé ze niet maakt, zou het wel eens een wedstrijd als tegen Polen kunnen worden. Toen leek het ook onwaarschijnlijk dat ze iets zouden halen tegen de Fransen, maar dat is toch gelukt." "En als je af en toe een foutje maakt op die aanvallers, raken ze ook nog eens snel geïrriteerd", weet verdediger van Stade Reims Thibault De Smet als geen ander. "Er gewoon kort opzitten en ze uit hun ritme proberen te halen."

Veel zal afhangen van deze gemaskerde Mbappé.

Alle ballen op Doku?

"Het rommelt dus wel bij Frankrijk. Scoren lukt niet echt en dan is er nog de verdediging", droomt Joos al luidop. "William Saliba behoort absoluut tot de top 3-verdedigers op dit toernooi, maar Dayot Upamecano ... dat is toch een ander paar mouwen. En van Jules Koundé moet ik het toch ook nog altijd zien." "Ik denk dus dat we moeten blijven gokken op onze linkerflank met Doku. Daar is echt wel iets te doen. Vooral omdat onze niet-Doku-flank momenteel óf uit vorm is (Trossard) óf dat de spelers het op dit niveau nog niet hebben bewezen (Bakayoko en Lukébakio). Ook De Smet ruikt daar kansen: "De backs staan vaak hoog. We kunnen het balbezit aan de Fransen laten en zelf gevaarlijk zijn op de counter met de snelheid van Lukaku."

Als je slechts 1 spits zet, dan is dat voor Saliba vingers in de neus. Filip Joos

"En misschien moet je ook gewoon eens iets durven proberen", laat Joos een ballonnetje op voor een nieuw tactisch plan.

"Als je slechts 1 spits zet, dan is dat voor Saliba vingers in de neus. Maar als je erin slaagt om er 2 te zetten, met Openda en zijn enthousiasme, zijn drang en zijn diepgang, dan kan je Upamecano wel het vuur aan de schenen leggen."

Liggen er mogelijkheden tegen deze Upamecano?

