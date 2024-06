Frank Vercauteren wil heisa met fans vergeten: "Wat gebeurd is, is gebeurd. Nu moet focus 200% op Frankrijk"

Zelfs twee dagen na de wedstrijd tegen Oekraïne was de onenigheid tussen spelers en fans nog hét discussiepunt. Maar nu is het tijd voor een nieuwe bladzijde, vindt technisch directeur Frank Vercauteren. "Het is gebeurd en daar moeten we mee leven. Alle nevenactiviteiten moeten we nu opzijschuiven", vertelde hij bij Ruben Van Gucht.

Een wedstrijd waar maar geen einde aan lijkt te komen. Ook vandaag wordt overal nog vurig gediscussieerd over de partij tegen Oekraïne.

"Maar daar blik ik niet meer op terug", opende technisch directeur Frank Vercauteren bij onze Ruben Van Gucht. "Ik zie niet in waarom we moeten kijken naar het verleden. We moeten gewoon denken aan de weg die we moeten afleggen om te winnen tegen Frankrijk."

Waar Vercauteren ook liefst zand over wil gooien, is de discussie tussen de Duivels en de fans. "We willen beter doen, op alle vlakken: organisatorisch, sportief, de fans ... We moeten dat allemaal wegvegen. Het is nu eenmaal gebeurd en daar moeten we mee leven. De focus gaat nu 200% op de wedstrijd tegen Frankrijk."

"We zien wel wat de volgende stap is, maar iedereen weet waarvoor we hier zijn en dat we daarvoor iedereen nodig hebben. Het is nu wat anders dan wat de verwachtingen waren, maar wat is er mooier dan een match tegen Frankrijk?"

"Dat was alvast mijn droomaffiche", verklapte Vercauteren. "Hij komt alleen wat vroeg op het toernooi."