Na de storm, de nuance: is fluitconcert een breekpunt? "Dan leeft er verkeerd verwachtingspatroon rond Duivels"

do 27 juni 2024 17:58

Een striemend fluitconcert als pijnlijke laatste noot van de groepsfase. De Rode Duivels hebben hun kwalificatie voor de 1/8e finales zo niet naar behoren kunnen vieren. Was dit een breekpunt met de fans? En hoe denken de aanwezigen er zelf over? Sporza Daily gaat in gesprek met commentator Filip Joos en een aanwezige supporter.

"Dit gaat helemaal de verkeerde kant uit", oordeelde Peter Vandenbempt in zijn radiocommentaar toen Kevin De Bruyne de Rode Duivels naar binnen riep tijdens het fluitconcert.

Ook collega Filip Joos was verbaasd door het moment. "Nee, ik begreep het niet zo goed. Ik ben het ten eerste totaal niet eens met het tekort aan inzet", opent hij.

"Wat ik al helemaal niet snap, is dat mensen het vergeleken met de wedstrijd van Engeland een dag eerder. Ik was daar in Keulen. Dat was een aanfluiting in een heel andere situatie. Het heeft een kern vol spelers bij absolute topclubs en was al geplaatst. Dan enorm met de handrem spelen, had meer een fluitconcert verdiend."

"Ik denk dat we het bij de Duivels niet goed inschatten hoe die ploeg in elkaar zit."

Het is heel menselijk dat De Bruyne na 11 km lopen in de hitte niet de ideale reactie in huis heeft. Filip Joos

"Het was ook wel een vreemde situatie", gaat Joos voort. "Je hebt de mogelijkheid om eerste te worden, dat is aanlokkelijk door de tabelhelft. Anderzijds is er de angst om uitgeschakeld te worden. En gaandeweg de wedstrijd merk je dat Oekraïne de beste tegenstander van de drie is in de groep."

"Bovendien had Oekraïne zich tactisch goed aangepast en deed het héél voorzichtig, wat het niet makkelijk maakt om dan gek te doen. Dan loop je misschien in het mes. Dus ik had eigenlijk wel begrip voor de aanpak van gisteren."

"Het is dan ook heel menselijk dat De Bruyne na 11 km lopen in de hitte niet de ideale reactie in huis heeft. Ik begrijp de kapitein, hij maakt zich gelukkig nog boos om zo'n reactie van het publiek. Maar het mag niet blijven hangen, want mensen zien hem doodgraag voetballen."



Breekpunt met de fans?

Wat nu? Is er een relatiebreuk tussen de Belgen en de supporters? "Ik denk niet dat dit een breekpunt is. Dan overdrijven we", vindt onze commentator. "Als dat wel zo is, hangt er een verkeerd verwachtingspatroon rond dit elftal." Filip Joos heeft zelfs een anekdote van gisterenavond om die stelling te onderbouwen. "Ik kwam supporters tegen op mijn weg terug. Zij hoopten dat ik de Duivels kon vertellen dat ze spijt hadden. Dat was geen enkeling, maar meerdere groepjes. Ik denk dat er aan beide kanten een overreactie is geweest." Een die bij een deel van de fans meteen na de match duidelijk werd en bij de stilzwijgende massa voor onbegrip zorgde.

"Bij voetbal zit het zo: je koopt een ticket, maar geen uitslag. Wesley Ceulemans