Boeckx snapt spelers én gefrustreerde fans: "Mogen niet vergeten wat supporters doen om erbij te zijn"

do 27 juni 2024 15:17

Is er woensdagavond in Stuttgart iets gebroken tussen de Rode Duivels en de supporters? Thomas Meunier hoopt van niet, maar feit is dat heel wat fans zwaar teleurgesteld waren over de prestatie van de Belgen tegen Oekraïne, ondanks de kwalificatie voor de 1/8e finales van het EK. In Dat is Fussball is oud-doelman Frank Boeckx het niet eens met het fluitconcert, maar toont hij wel begrip voor het gevoel bij de Belgische fans.

"Of ik ooit nog naar de Rode Duivels kom kijken? Nooit van mijn leven!" De reactie van een gefrustreerde supporter na de match tegen Oekraïne sprak boekdelen. En hij was niet alleen. "Ik heb 8 uur in de auto gezeten en 3 dagen verlof opgeofferd om dit te zien: het was gewoon te weinig", was nog een reactie bij een Belgische fan. De onvrede bij de aanhang over het geleverde spel was zo groot dat een deel van de fans het op een fluiten zetten. Daar was bij de spelers weinig begrip voor: kapitein Kevin De Bruyne sommeerde zijn ploegmaats rechtsomkeer te maken en ook een dag later toonde Thomas Meunier geen mededogen. "De reactie van de fans was buiten proportie", klonk het streng op de persbabbel.

De inspanning van de fans

Frank Boeckx gaat deels mee in het verhaal van Meunier. Althans, als het op de hoekschop en de minuten erna aankwam. "Op zo'n moment moet je geen risico meer nemen. Maar als fan moet je daarna niet fluiten, want je bent geplaatst. Anderzijds was de reactie van De Bruyne misschien wat overdreven om iedereen naar binnen te roepen", vertelde hij in Dat is fussball, onze dagelijkse EK-vidcast. Woensdagavond snapte de oud-doelman ook wel het gevoel bij de Belgische fans. De teleurstelling om de prestatie was enorm. "Ik ben zaterdag zelf ook naar Keulen gereden om de wedstrijd tegen Roemenië te bekijken", klink het. "Dat is een lange trip, maar lang nog niet zo ver als naar Stuttgart (waar de Rode Duivels gisteren speelden, red)." "Daarna heb ik wel contact gehad met enkele spelers en ik heb hen gezegd dat ze echt niet mogen vergeten wat die supporters allemaal doen: je bent 24 uur van huis weg, je koopt een ticket dat niet goedkoop is, drank- en eetprijzen swingen de pan uit en je moet een hotel boeken omdat je niet meer thuis raakt."

Voetballers staan er vaak niet bij stil hoeveel supporters er eigenlijk voor overhebben om naar zo'n wedstrijd te komen kijken. Frank Boeckx