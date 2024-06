"Begrafenisstemming" en "spelers waren ferm aangeslagen": Ruben Van Gucht deelt menselijke kant van Duivelse avond

Vreugde en verdriet lagen dicht bij elkaar in Stuttgart. De Duivels plaatsten zich wel voor de 1/8e finales op het EK, maar veroordeelden zichzelf tot de aartsmoeilijke linkertabelhelft. En daarbovenop moesten de Belgische spelers na hun matige wedstrijd ook nog eens een fluitconcert van de meegereisde supporters incasseren. "Er heerste een begrafenissfeer in de catacomben", deelde onze reporter Ruben Van Gucht zijn impressies in Dat is fussball.