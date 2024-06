"Ga hier weg!": opvallende beelden tonen hoe nerveuze Tedesco camera's wegjaagt na match

Het was dan toch niet allemaal peis en vree. Nieuwe beelden tonen de nervositeit bij de Rode Duivels na het laatste fluitsignaal aan. Toen een camera de nabespreking van Domenico Tedesco over de wedstrijd tegen Oekraïne in beeld wilde brengen, werd die al snel weggejaagd. "Ga hier weg", klink het stellig.