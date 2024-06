Duivels sluiten de rangen, maar blijven met "dubbel gevoel" achter: "Hopelijk blijven supporters achter ons staan"

wo 26 juni 2024 21:47

Een kwalificatie met een bittere nasmaak. Hoewel het gelijkspel tegen Oekraïne voor de kwalificatie zorgde, leek het van buitenaf toch vooral een gemiste kans voor de Rode Duivels - die nu gedoemd zijn tot de gevreesde linkertabelhelft. Dat de Duivels zelf terughoudend tussen de lijnen stonden, werkte die teleurstelling alleen maar meer in de hand. "Nochtans hadden we de intentie om Oekraïne te choqueren met hoge druk", deden de Duivels hun verhaal.

De wedstrijd van de bevestiging heeft alleen maar voor meer vraagtekens gezorgd bij de Rode Duivels.



De Belgen bleven ongewoon voorzichtig tegen Oekraïne en leken zo te gokken op een puntje en de zekere kwalificatie in plaats van vol voor de (groeps)winst te gaan.



Hoewel iedereen van buitenaf hetzelfde leek te denken, bleek dat toch niet het plan te zijn van Jan Vertonghen en co.



"Dat de kwalificatie belangrijker was voor ons? Dat klopt niet, hoor", was de verdediger stellig. "Het was niet de bedoeling om onder druk te komen en gelijk te spelen, hé. Wij wilden de match winnen en Oekraïne heeft niks aan een gelijkspel."



De trainer had ons nochtans gevraagd om hoog druk te zetten en onze tegenstander te choqueren in het begin. Yannick Ferreira Carrasco

Ook Carrasco veegde de "salonremise"-speculaties meteen van tafel. "De trainer had ons gevraagd om hoog druk te zetten en onze tegenstander te choqueren in het begin. Dat was onze intentie." "Maar dat kun je geen hele wedstrijd doen, Oekraïne is steeds beter uit de pressing gekomen. Zij moesten ook scoren, hé ..."



Dat de supporters na de wedstrijd de fluitjes lieten opstijgen in Stuttgart toonde toch het ongenoegen van de vele fans die op hun honger bleven zitten. "Het is zeer jammer", klonk het bij Koen Casteels, de man die ons in het slot nog behoedde van de EK-exit. "We hebben ons gekwalificeerd, maar uiteraard beseffen wij ook dat het niet was met het spel dat wij wilden. We hadden misschien zelf verwacht dat het gemakkelijker zou gaan, maar kwamen in het slot toch ferm onder druk. In dat opzicht is het niet onlogisch dat we voor de controle hebben gekozen." "Ik hoop alvast dat de supporters achter ons blijven staan voor de volgende wedstrijd."

Frankrijk en "mission impossible"