Meunier hekelt negativiteit bij fans: "Je gaat toch geen uren in auto zitten om je eigen team uit te fluiten?"

do 27 juni 2024 13:36

Een dag na de kwalificatie voor de 1/8e finales van het EK heeft Thomas Meunier donderdagmiddag met de pers gesproken. Uiteraard ging het daarbij vooral over de reactie van de supporters na de match tegen Oekraïne. Meunier had weinig begrip voor het fluitconcert van de Belgische fans.

Het was een bevreemdend sfeertje gisteravond in Stuttgart, moest ook Thomas Meunier toegeven. Bij de Rode Duivels overheerste blijdschap na de kwalificatie voor de 1/8e finales, maar die vreugde werd snel de kop ingedrukt door (een deel van) de Belgische fans. "Het was niet perfect, daarover kunnen we het eens zijn. Maar het doel was toch de kwalificatie? Dat mag je niet vergeten", begint Meunier zijn betoog. Het fluitconcert van de eigen aanhang is hard aangekomen bij de Rode Duivels, zoveel is duidelijk. "Wij begrepen dat niet. We hebben ons toch geplaatst? Het moest een feestje worden, maar het was een negatieve avond. Ik vond de reactie van de supporters, en ook van enkele analisten en journalisten, buiten proportie. We moeten constructief zijn. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde."

Het zou jammer zijn als er iets gebroken is met onze fans. Dat wil niemand. Thomas Meunier

Meunier roept de fans op om de neuzen in dezelfde richting te draaien. "Het zou jammer zijn als er iets gebroken is met onze fans. Dat wil niemand. We moeten positief blijven. Met negativiteit kom je nergens. Die reactie van de supporters hadden we niet verdiend." Hadden de Rode Duivels er niet beter aan gedaan om de fans ondanks het gefluit toch te gaan groeten? "Dat wilden we wel doen, maar Kevin heeft dan die beslissing genomen om om te keren. Daar ging iedereen mee akkoord. Ik vond dat een goeie beslissing. Je gaat niet naar fans die je uitfluiten en uitschelden." "Het was ook al eerder begonnen", merkt Meunier op. "Bij de wissel van Romelu Lukaku was er al gefluit. Dat begreep niemand van ons. Je topschutter aller tijden uitfluiten? Dat doe je niet. Dat was echt niet nodig."

We verwachten meer van de fans. Ze moeten ons echt steunen. Thomas Meunier

Voor de 1/8e finale tegen Frankrijk hoopt Meunier dat de Belgische fans zich weer massaal achter de ploeg scharen. "Want je gaat toch geen uren in de auto zitten om dan je eigen ploeg uit te fluiten? Dat was geen goed signaal voor het Belgische voetbal en voor ons land." Supporter ben je door dik en dun, vindt Meunier. "Als we tegen Frankrijk winnen, is alles plots weer mooi. Wel, dat zou ik een beetje opportunistisch vinden. Of we doen het samen, of we doen het niet. We zitten met zijn allen in hetzelfde schuitje. We verwachten meer van de fans. Ze moeten ons echt steunen." Dat geldt volgens Meunier ook voor de pers. "Iedereen heeft altijd wel iets te zeggen, maar zij zien ook niet alles wat intern gebeurt. Ik vind dat het de taak is van analisten om informatie te geven en positief te denken. Oké, niet alles was perfect, maar kritiek moet wel productief zijn", aldus Meunier.

