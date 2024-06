LIVEBLOG Rode Duivels: Meunier meent dat hij dit EK nog kan spelen, Rode Duivels krijgen morgen vrije dag

Politie in Stuttgart dient Tedesco van antwoord

De Duitse politie countert donderdag de kritiek van bondscoach Domenico Tedesco over het laattijdig arriveren in het stadion gisteren.



"Het Belgische team en de UEFA waren vooraf al door de politie geïnformeerd dat een reistijd van 40 minuten niet voldoende was. De politie stelde een reistijd van 60 minuten voor, maar de suggestie werd door de Belgische bond afgewezen", zegt de woordvoerder van de politie in Stuttgart.





"Vanuit het oogpunt van de politie is er niets ongewoons gebeurd tijdens de escorte van de Belgische bus.



"Er was vooraf gecommuniceerd dat er een verschil in tijd moest zijn tussen de aankomsten van de twee teams. Om aan deze eis te voldoen, werd de snelheid van de Belgische bus tijdelijk verlaagd."



"De Belgen hebben de redenen voor de late aankomst zelf bepaald door aan te dringen op een reistijd van 40 minuten."