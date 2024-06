"Nu gaan we eindelijk het échte Frankrijk zien": Franse analisten blij met "opwindende affiche" tegen Duivels

do 27 juni 2024 09:31

Djibril Cissé is blij met de loting.

Een zware dobber voor beide partijen. Al in de 1/8e finales kijken België en Frankrijk elkaar in de ogen. Maar treuren om de loting? Dat doen onze zuiderburen niet. "Ze weten zelf ook wel hoe sterk onze aanval is", klinkt het in een praatprogramma van L'Équipe.

"De Belgen hebben serieus de jackpot misgelopen." Ook in de Franse talkshow L'Équipe de Greg beseffen de analisten en oud-voetballers aan tafel maar al te goed dat groepswinst ons in een droomscenario had doen belanden. Maar de realiteit is wat ze is en nu wacht een clash met Frankrijk. Een duel waar ze bij onze zuiderburen niet meteen met angst naar uitkijken. "Of ik blij ben met België als tegenstander? Ja, want ik verwacht dat we nu eindelijk het échte Frankrijk gaan zien", stelt ex-international Djibril Cissé. "Dat is een Frankrijk dat zijn niveau moet opkrikken. Maar ik denk wel dat ze dat gaan doen, gezien de kwaliteit in de ploeg. Ze moeten ook, want als ze dat niet doen, dan gaan ze naar huis."

Liever Roemenië of Slovakije

Ook journalist Nabil Djellit kijkt al likkebaardend uit naar het burenduel. "Dit is echt een opwindende affiche. Twee grote Europese voetballanden en een recente rivaliteit op én naast het veld." "Er lopen sterren aan beide kanten en het is een derby. Twee buren tegen elkaar. Er zitten wel wat spelers tussen die in Frankrijk spelen of gespeeld hebben." Maar tegelijk beseft Djellit dat het parcours van de Fransen er iets minder zwaar kon uitzien bij winst van de Duivels. "Ik had natuurlijk liever tegen Roemenië of Slovakije gespeeld. Alleen is dit voor het grote publiek wel veel leuker."

Het is niet meer het België van Hazard en Courtois, maar het blijft een goeie ploeg. Benoit Trémoulinas

En ook Kylian Mbappé zal zich amuseren tegen de Belgen, als we ex-voetballer Benoit Trémoulinas mogen geloven. "Want ik ben niet zeker dat Vertonghen en Faes hun niveau zullen kunnen opkrikken tegen Mbappé en Dembélé." "Het wordt waarschijnlijk een open match. Dat zagen we al tegen Oekraïne, dat meer kansen kreeg dan de Belgen. En dat is natuurlijk beter voor Frankrijk. Ze weten zelf ook wel hoe sterk de Franse aanval is." "Maar we moeten wel respect hebben. Zij hebben ook spelers van wereldklasse. En ze weten dat ze beter zullen moeten doen dan in de groepsfase. Het is niet meer het België van Hazard en Courtois, maar het blijft een goeie ploeg."

Zal Mbappé flitsen tegen de verdediging van de Duivels?

Open rekening