Vandenbempt schrok van Duivels "beneden alle norm" én de bondscoach: "Hoe Tedesco erbij zat, was geen goed teken"

do 27 juni 2024 06:10

Waar moeten we beginnen? Een ontgoochelende teamprestatie, onmin tussen spelers en fans, opvallende uitspraken van de bondscoach én straks een clash tegen Frankrijk. Peter Vandenbempt heeft veel om over na te praten. "Het minimale is niet eens gehaald in de groepsfase", vindt onze analist.

"Dit was een onbegrijpelijk teleurstellende prestatie op een cruciaal moment van de Rode Duivels. En eerlijk: ook totaal onverwacht. Ik dacht echt dat ze na Roemenië wisten hoe een match aan te vatten - met grinta, hoge druk, felheid. Maar de match tegen Oekraïne leek qua baltempo en passiviteit op die van Slovakije." "Tedesco zei voor aanvang dat de Duivels vol voor winst zouden gaan. Wel, dat heb ik op geen enkel moment gezien. Misschien hadden ze wel de intentie, maar het was compleet anders dan tegen Roemenië. De Belgen maakten ook onwaarschijnlijk veel technische fouten. Zelfs spelers waarvan je het niet zou verwachten, zoals Kevin De Bruyne." "Andere jongens presteerden beneden alle norm. Romelu Lukaku heeft dit toernooi al veel pech gehad, maar er is geen enkel excuus om die kans in de openingsminuten niét af te maken. Een spits van niveau moet op zo'n cruciaal moment toeslaan. Ook Leandro Trossard was opnieuw zwak. Van Jeremy Doku verwacht ik eveneens meer - hij werd iedere keer afgestopt." "Achterin zijn we ook door het allerkleinste gaatje ontsnapt. Die corner van Malinovski ging alleen niet in doel door een mix van geluk en kunde bij Koen Casteels. Nadien was er nog een fase waarbij Soedakov rechtdoor 5 man voorbij loopt. Dat begrijp ik eerlijk gezegd niet. Evenmin dat het tot de rust duurde om de problemen met Soedakov en Sjaparenko te corrigeren."

Lukaku kwam opnieuw niet tot scoren tegen Oekraïne.

Ergernis bij Tedesco en De Bruyne

"Dat Tedesco achteraf beweerde dat de Duivels zeer goed speelden, vond ik toch vreemd. Hij verwees op dezelfde persconferentie ook uitdrukkelijk naar de verstoorde voorbereiding die ervoor zorgde dat het team te laat in het stadion arriveerde. Naar verluidt maakte Tedesco daar vooraf een geweldige zaak van." "Dat is de reactie van een jonge, onervaren trainer, die ineens hypersensitief reageert. Als een coach dan nerveus is, worden spelers misschien ook zenuwachtig. Kevin De Bruyne zei daarover: "Geen excuses, tijd genoeg". Dát is gesproken als een echte man."

De Duivels hebben eigenlijk zelfs het minimale - we gingen toch uit van groepswinst? - niet gehaald. Peter Vandenbempt

"Ook de manier waarop Tedesco duidelijk geërgerd op de persconferentie zat, was geen goed teken. Ik begrijp dat zijn voornaamste conclusie is dat de Duivels geplaatst zijn. Maar met dichtgeknepen billen en amper 4 punten de volgende ronde halen in de allerzwakste poule? Dat vind ik geen prestatie, daar kan je écht geen hoge borst over opzetten." "Ze hebben eigenlijk zelfs het minimale - we gingen toch uit van groepswinst? - niet gehaald. Met deze ploeg en het talent dat erin schuilt moet je veel beter kunnen voetballen."

Ik vind wel dat de Duivels áltijd de fans hadden moeten groeten. Peter Vandenbempt

"Daarnaast ben je in een bijzonder vervelende situatie terechtgekomen met de supporters door dat voorval. Het is heel ongelukkig dat die relatie nu plots verstoord is. Nochtans kon je de Duivels geen gebrek aan inzet verwijten." "Waren de fans dan vooral geërgerd door die laatste 5 minuten? Dat je in die situatie dan de tijd wil volmaken, begrijp ik nochtans. Ik zou veel meer snappen dat ze floten omdat ze teleurgesteld waren door wat in die 85 overige minuten te zien was." "Ik vind wel dat de Duivels áltijd de fans hadden moeten groeten. Ongeacht hoe hard zo'n fluitconcert aankomt en hoe gefrustreerd je ook bent. De Bruyne heeft daar volgens mij fout gereageerd. Ze hadden gewoon even de fluitjes moeten incasseren en een hand opsteken. Dit was niet goed gedaan."



Optrekken aan 1986 en 2002