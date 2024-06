In hartstochtelijk betoog hekelt Vanhaezebrouck communicatie van Tedesco en De Bruyne: "Neem je verantwoordelijkheid"

De teleurstellende prestatie van de Rode Duivels liet niemand onberoerd. Ook Hein Vanhaezebrouck keek met lede ogen naar wat er zich tijdens de partij en na het laatste fluitsignaal allemaal afspeelde bij de Belgen. Het begon met "onbegrijpelijk" tijdrekken en werd in de hand gewerkt door de woorden van Tedesco en De Bruyne na de match. "Je kunt toch niet alles blijven verbloemen?", klonk het in een vurige monoloog.

Over het tijdrekken in het slot

"Kijk naar die ene fase. We hebben een corner, spelen de bal helemaal weer terug naar Casteels en die trapt de bal dan weg naar de Oekraïners. Wat is het voordeel dan?"

"Na 30 seconden kon je al zien dat we hetzelfde verhaal aan het schrijven waren als tegen Slovakije", trapte Hein Vanhaezebrouck zijn nabeschouwing op gang. "Dit is zo'n gemiste kans."

"We hebben het daarna nog eens gedaan. In de laatste minuten gaan we de bal monopoliseren aan de cornervlag. Ga er toch gewoon voor, trap die corner en probeer nog te scoren. Dit is voor mij echt onbegrijpelijk. Ik snap er niks van."

"En ik vind het toch gevaarlijk wat ze nu gedaan hebben. Ook al was de prestatie niet goed en toonden de fans hun ongenoegen. Toch moet je ze ergens bedanken voor hun komst, al is het van ver."

"Sorry, maar dit hebben ze zelf gecreëerd. Niet nu, maar in de vorige wedstrijd. Toen zijn ze er vanaf het eerste fluitsignaal meteen ingevlogen. Tegen Roemenië hebben we meteen druk vooruit gezet en wisselden we al heel snel naar drie verdedigers wanneer het nodig was."

"In dat moment - wanneer je de fans niet wil groeten - moet je als kapitein beseffen dat die actie een mogelijk thema zal worden de komende week. De vraag is: is De Bruyne al zo ver in zijn functie als kapitein om dit te weten? Ik denk het niet."

"Ik vond de communicatie na de wedstrijd ook niet goed van hem. Hij zegt daar dat "wij" beslist hebben om niet naar de supporters te gaan, maar het was wel degelijk "hij" die Jan Vertonghen en co. naar binnen stuurde. Sorry, maar dan moet je in de rol van kapitein ook je verantwoordelijkheid nemen."

"Hij had na de wedstrijd ook meteen mea culpa kunnen slaan. Dat was een ideaal moment geweest om zijn excuses aan te bieden. Want als je wacht tot morgen om je te excuseren, zal dat waarschijnlijk voorgekauwde materie zijn van anderen."