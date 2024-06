Tedesco houdt opvallend betoog over "onwaarschijnlijke" aanloop naar match: "Politie gebruikte zelfs geen zwaailicht"

Bijzonder veel om over na te kaarten met de bondscoach. Domenico Tedesco verdedigde vurig zijn aanpak tegen Oekraïne én hield ook een opvallend betoog over de voorbereiding op de match. "Ik heb maar een speech van anderhalve minuut kunnen geven", foeterde de coach.

"We hadden in de eerste twintig minuten balbezit, zetten goed hoog druk en kregen de beste kansen.", ging Tedesco verder. "Daarin hadden we moeten scoren."

"Ik was verrast", gaf de coach toe. "Voor ons was het belangrijkste om ons te plaatsen. Na het verlies in de eerste match weet je dat het niet makkelijk wordt. We wisten dat het zwaar zou worden tegen Oekraïne en mochten niet falen. Het was duidelijk dat mijn spelers wilden spelen om te winnen. Ze hebben alles geprobeerd."

Terwijl de weg vrij was, vertraagden ze tot 20 à 25 kilometer per uur.

Vervolgens begon de coach aan een opvallende uiteenzetting over de voorbereiding op de cruciale match.

"Ik wil nog iets toevoegen over de omstandigheden waarin we arriveerden", begon hij. "En vooral hoe. Dat heb ik nog nooit gezien. Met een politie-escorte deden we er één uur over van het hotel naar het stadion. Ze gebruiken geen zwaailicht. En terwijl de weg vrij was, vertraagden ze tot 20 à 25 kilometer per uur. Bovendien stopten ze bij elk rood licht."

"Daardoor kon ik maar een speech van anderhalve minuut geven en moesten we de opwarming inkorten, want de match uitstellen was blijkbaar niet mogelijk. Voor mij is dat onwaarschijnlijk. Het was ongelofelijk stresserend voor de staf en de spelers. Er zijn dus veel dingen gebeurd en tóch kwalificeren we ons. Dat is het belangrijkste."