Romelu Lukaku verdeelt Sporza-panel, maar Wesley Sonck breekt lans voor de spits: "Er is nooit aansluiting"

In 2 van hun 3 groepswedstrijden op het EK voetbal hebben de Rode Duivels niet kunnen scoren. Ook woensdag tegen Oekraïne bleef de nul op het bord en dan wordt er al snel naar diepe spits Romelu Lukaku gekeken. Zijn prestatie tegen de Oekraïners verdeelde ook de analisten in de Sporza-studio, al brak de meerderheid wel een lans voor de aanvaller.

Neen, het is voorlopig nog niet het toernooi geweest van Romelu Lukaku. Het zat de aanvaller voorlopig ook nog niet mee, met liefst 3 afgekeurde goals. Ook tegen Oekraïne kon hij niet écht zijn stempel drukken. Analiste Imke Courtois had er meer van verwacht.

"Hij moet sneller naar de eerste zone komen en de bal verwachten", klonk het in de Sporza-studio. "Hij heeft toch genoeg feeling om voor zijn man te komen. Hij is genoeg echte spits om te weten wanneer hij moet gaan."

Collega-analisten Wesley Sonck en Frank Boeckx gaven tegengas. Sonck, met zijn verleden als aanvaller, nam het op voor Lukaku.

"Hij is groot en sterk en misschien moet hij wat meer anticiperen. Maar hoe makkelijk is het om hem op te vangen als hij alleen in de zestien staat? Er is nooit aansluiting. Niemand infiltreert vanuit het middenveld", merkt Sonck op.