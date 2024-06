Wout van Aert denkt in de Tour niet aan doseren richting Spelen: "Heb al lang genoeg in mijn zetel gelegen"

In zijn gloednieuwe outfit van Visma-Lease a Bike stond Wout van Aert te blinken in Firenze, aan de start van zijn zesde opeenvolgende Ronde van Frankrijk.

Wordt het in de stad van de renaissance ook een beetje de wedergeboorte van pechvogels Van Aert en Vingegaard?

"Het is zeker onze ambitie om hier de rug weer te rechten en een pechjaar te doen vergeten. Er zijn nog heel veel koersen te winnen, te beginnen met deze Tour", klinkt het ambitieus.

"Natuurlijk is het ook niet makkelijk om alles zomaar weg te vegen. Ik denk dat we wel met twijfels aan de start komen."

Ook naar zijn eigen vorm is het gissen voor Van Aert. "Normaal gezien doe je vertrouwen op in wedstrijden vooraf of in het voorjaar op zijn minst. Ik ben in de best mogelijke vorm. Hoe dat in de koers zal gaan, moeten we afwachten."