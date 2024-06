Jonas Vingegaard blijft bescheiden voor de Tour: "Het is al een zege op zich dat ik hier ben"

do 27 juni 2024 19:26

Als laatste (top)favoriet in de rij heeft Jonas Vingegaard zijn verwachtingen voor de Tour uitgesproken. Nu ja, de Deen herhaalde veelvuldig dat hij vooral al blij is dat hij hier aan de start kan staan. "Vanaf nu is alles bonus."

Zou hij Firenze halen of niet? De voorbije maanden was Jonas Vingegaard een groot vraagteken, maar hij staat aan de start van de Tour. "De ene dag dacht ik dat ik het zou redden, de volgende niet", vertelde hij over zijn lange revalidatie na zijn val in het Baskenland begin april. "Mijn gevoel was heel wisselvallig, maar ik wil ervoor vechten. Ik ben gewoon blij dat ik hier ben. Dat is al een zege op zich." Die boodschap benadrukte Vingegaard meermaals. "Ik hoop op het best mogelijke resultaat in het klassement. Maar eerlijk: het was een hele nare crash en vanaf nu is alles bonus." "Het moeilijkste aspect was weer op mijn niveau geraken. Ik moest een lange pauze inlassen en de blessures moesten helen voor ik weer kon trainen. Je kan dan wel buiten fietsen, maar echt trainen is nog iets anders." Toch geeft Vingegaard zich niet gewonnen. "Ik heb veel gewerkt en mijn vorm is niet slecht. Ik heb er alles aan gedaan om klaar te zijn. Ik heb mijn eigen doelen en dan zien we wel." "Ik weet niet wat het effect zal zijn van de twee weken die ik in een ziekenhuisbed heb doorgebracht. Natuurlijk had ik zonder de crash gemikt op de eindzege. Maar die valpartij heeft alles veranderd."

Ik hoop op het best mogelijke resultaat in het klassement. Maar eerlijk: het was een hele nare crash en vanaf nu is alles bonus. Jonas Vingegaard

Een van zijn knechten wordt Wout van Aert. Een journalist wilde weten of onze landgenoot weer zijn superkrachten heeft meegenomen. "Het is een lastig jaar geweest en het is moeilijk om de juiste verwachtingen te formuleren. Dit moet mijn slechtste vormpeil bij het begin van de Tour zijn tot dusver in mijn carrière." "Het voelt vreemd aan. Mijn vorm is goed, maar ik ben niet zo goed als ik gewoon ben. Het wordt wait and see voor mij, afwachten."