De favorieten voor de Tour (2): de race tegen de klok van Jonas Vingegaard

Succes komt te voet en gaat te paard. Jumbo-Visma won in 2023 de 3 grote rondes, een jaar later kan Visma-Lease a Bike de donkere wolken maar niet verjagen. Vervelt de topploeg in deze Tour de France tot een outsider voor geel of herrijst Jonas Vingegaard als een feniks uit de as?

"Het lijkt wel alsof ze vorig jaar al hun karmapunten hebben opgebruikt." Zelfs Nederlands bekendste wieleranalist Thijs Zonneveld moest zich na een zoveelste mokerslag in de Dauphiné even in de haren krabben. Hoeveel pech kun je als team slikken? Was 2023 bijna te mooi om waar te zijn, dan verloopt 2024 als het ware te ellendig om voor waar aan te nemen. Uitgerekend Visma-Lease a Bike, de ploeg die alles van a tot z uitdoktert – het plan, weet je wel –, heeft de voorbije maanden zijn scenario voortdurend moeten omgooien. Nog voor het nieuwste voorstel aan geloof had gewonnen, kon het vodje papier al opnieuw de vuilnisbak in. Code geel is al een hele poos code vuurrood. Aan de tekentafel worden overuren bij de vleet geklopt. De hoeveelste versie van het plan zou intussen al in omloop zijn? Het conclaaf met de Nederlandse masterminds zou pas echt een kijkcijferkanon zijn.

Het voorjaar van Visma-Lease a Bike viel grotendeels in het water.

GC Kuss

Eind vorig jaar legde Visma-Lease a Bike zijn achttal voor de Tour al op tafel. Jonas Vingegaard zou in zijn jacht op een zuivere hattrick gesteund worden door Sepp Kuss, Steven Kruijswijk, Matteo Jorgenson, Dylan van Baarle, Christophe Laporte, Tiesj Benoot en Jan Tratnik. We zullen de schijnbaar eindeloze lijst met blessures en ziektes niet opnieuw aframmelen, maar wie het Nederlandse huishouden de voorbije maanden een beetje heeft gevolgd, weet dat enkel Kuss – voor zover bekend – ontsnapt is aan de stortvloed aan tegenslag. Helaas, pindakaas: in de Dauphiné worstelde de zieke Amerikaan – toch nog altijd meer superdomestique dan kopman – met zijn vormcurve. Na de Vuelta liet Kuss nog doorschemeren dat zijn acte de présence als kopman naar meer smaakte, maar GC Kuss ligt bijna een jaar later toch al weer stof te vergaren.

Kan Sepp Kuss opstaan als stand-in van Jonas Vingegaard?

95 procent

Na de Dauphiné werden Kruijswijk en Van Baarle definitief geschrapt, uithangbord Vingegaard was tot vorige week een twijfelgeval en de sportieve cel heeft geen seconde getwijfeld toen Wout van Aert zélf zijn diensten aanbood. Visma-Lease a Bike zal tussen Firenze en Nice uiteraard geen meeloper zijn, maar dat knapen als Bart Lemmen, Ben Tulett en Koen Bouwman volgens de tamtam als potentiële Tourgangers werden genoemd, zegt iets over hoe de wespen plots bij het laaghangend fruit waren beland. Ex-renner Tom Dumoulin formuleerde zelfs "een plan-D". Mocht Vingegaard niet geelrijp zijn en mocht ook Van Aert niet goed in zijn vel zitten, waarom zou sprinter Olav Kooij dan niet als rittenkaper voor de leeuwen gegooid kunnen worden? Het uiteindelijke achttal blijft imposant, al is het geen gewapend beton. Met Van Aert en Kelderman als luxe-invallers boet je niet aan kwaliteit in, maar de fundamenten zijn broos. Visma-Lease a Bike beseft dat het geen gezichtsverlies kan oplopen door Vingegaard en/of Van Aert slechts op halve kracht naar Firenze te zenden, maar hoezeer kun je je als grootmacht veroorloven om als mogelijk kanonnenvlees mee te zwemmen in de grootste koers van het jaar? In Tignes is de voorbije weken een race tegen de klok gelopen. Kun je dan überhaupt een puntgave strategie uitdokteren zoals in de vorige edities als je - zo wil de communicatie toch - pas op de valreep beslist hebt of het licht op groen zou springen voor de kopstukken? Voor wie het intussen al vergeten is: Vingegaard heeft sinds begin april en die vermaledijde afzink van de Olaeta niet meer gekoerst. Hij lag ruim 10 dagen in een Spaans ziekenhuis.

Van vijand naar bondgenoot?

De denktank rond nestverlater Merijn Zeeman wordt meer dan ooit tevoren uitgedaagd. De Nederlandse strateeg zal zijn kindje op zijn minst met opgeheven hoofd willen doorgeven. Het doemscenario moet afgewend worden. Innovatie is het mantra bij de geelhemden, maar dit jaar zullen ze wel zeer creatief uit de hoek moeten komen. Ze moeten als underdog de Grand Départ benaderen, maar net vanuit die hoek kunnen ze anderzijds vlijmscherp toeslaan. Zei Zeeman: "Vorig jaar was er druk, nu is er vooral heel veel zin." Pas de komende weken zal de buitenwereld de waarheid kunnen achterhalen, maar voorlopig weet enkel het eigen huishouden hoe geraffineerd Jonas Vingegaard zal koersen.

De nieuwe shirts van Visma-Lease a Bike voor de Tour.