Remco Evenepoel heeft vertrouwen opgekrikt voor de Tour: "Ik heb een betere vorm te pakken"

Over 3 dagen begint Remco Evenepoel (24) aan zijn eerste Ronde van Frankrijk. Ontspannen, met een glimlach en met een helder discours sprak hij met onze reporter in Firenze. "We hebben altijd gezegd dat we dromen van de top 5. Dat is een mooi doel, maar het is nog altijd maar mijn eerste Tour."

Een halfuurtje voor de aftrap van Oekraïne-België op het EK begon Remco Evenepoel aan zijn interviewronde.

"Of ik zelf dat uur gekozen heb? Neen, onze Engelse perschef heeft beslist en Engeland heeft gisteren al gespeeld, hé", lachte een ontspannen Evenepoel.

Bij de Duivels zijn er verwachtingen, bij Evenepoel uiteraard ook. Wanneer zal hij tevreden zijn na zijn debuut in de Tour? "Sowieso wil ik een etappe winnen, dat is duidelijk."

"Voor de rest hoop ik dat ik niet in de problemen geraak en wil ik dag per dag bekijken. We hebben altijd gezegd dat we dromen van de top 5. Dat is een mooi doel, maar het is nog altijd maar mijn eerste Tour."

"Het is moeilijk om er verwachtingen op te plakken. We mogen ambitieus zijn, maar het is mijn eerste Tour. Het wordt afwachten", bleef hij diplomatisch.