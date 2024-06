Remco Evenepoel krijgt 3 Belgen mee bij zijn Tour-debuut, ontdek de selectie van Soudal-Quick Step

Remco Evenepoel kent de 7 wolven die hem zullen omringen in zijn eerste Tour de France. Rechterhand Louis Vervaeke, Ilan Van Wilder en Yves Lampaert zijn de Belgische werkpaarden met dienst.

De Tour-ploeg van Soudal-Quick Step is voor de volle 100 procent gebouwd rond superkopman Remco Evenepoel.

Dat betekent dat er geen plek is voor topsprinter Tim Merlier, die in de voorbije Giro nog naar 3 ritzeges wervelde.

Ook geen Julian Alaphilippe in de Tour-ploeg. De Fransman vond in de Giro zijn dartele aanvalsbenen terug. Maar zijn focus ligt op de Spelen in Parijs.

Evenepoel kan in zijn Tour-debuut wel rekenen op zijn luitenant Mikel Landa. De Bask eindigde al 2 keer 4e in de Tour en moet zijn kopman in het hooggebergte zo lang mogelijk bijstaan.

Ilan Van Wilder, Louis Vervaeke en Jan Hirt vullen de andere wagonnetjes van de klimtrein.

Een grote ronde kan je ook verliezen op het vlakke. Yves Lampaert, Casper Pedersen en Gianni Moscon moeten dat voorkomen.