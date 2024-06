Dit is de rol van de 7 "bodyguards" van Remco Evenepoel in de Tour

di 25 juni 2024 15:50

Remco Evenepoel wordt in zijn eerste Tour ooit omringd door 7 ploegmakkers die zich volledig uit de naad zullen werken voor hun kopman. Wie zijn ze en wat is hun rol? Een overzicht van Remco's 7 bodyguards.

Jan Hirt (Tsj): de golden power

33 jaar

2e Tour-deelname

6e in de Giro 2022

wist-je-datje: verklapte 2 jaar geleden in een Tsjechisch kranteninterview welke grote ronde Remco Evenepoel zou rijden.

Messcherp stond Jan Hirt al in de Giro, waarin hij 8e eindigde. Ploegbaas Patrick Lefevere tipte hem vooraf in zijn krantencolumn nog als koopje voor de Sporza Giromanager. "Jan is een renner die heel weinig "onderhoud" vraagt: hij doet niet aan explainen of complainen. Voor de Giro trok hij nog op hoogtestage naar Colombia. Een trip die hij zelf organiseerde en zelf betaalde", aldus de grote baas. Om het klimlegioen rond Evenepoel nog wat sterker te maken, moest de Tsjech zich in Isola 2000 klaarstomen voor een 2e grote ronde in 3 maanden. Een hoogtestage die de klimknecht vlekkeloos afwerkte aan de zijde van kopman Evenepoel en Ilan Van Wilder. Hirt is het type renner dat groeit tijdens een grote ronde en op zijn best is in de 3e week. In een Tour met 5 bergritten aan het einde is dat een golden power.

Yves Lampaert (Bel): de hardrijder/sfeermaker

33 jaar

5e Tour-deelname

ritwinnaar en geletruidrager in 2022

wist-je-datje: zijn eerste koers ooit was het BK voor boeren en boerinnen.

"Miljaar, miljaar, wa ne coureur. Mo vint toch!" Het zijn de legendarische woorden van Yves Lampaert na Evenepoels wereldtitel in Wollongong 2 jaar geleden. Lampaert heeft tonnen bewondering voor Evenepoel en heeft net als zijn kopman het hart op de tong. Evenepoel heeft "the farmer's son" er dan ook heel graag bij in zijn Tour-ploeg. Met zijn goeie positionering-skills zal Lampaert zijn kopman op sleeptouw nemen in de hectische finales van de vlakke etappes. Ook in de graveletappe zal hij van goudwaarde zijn. And last but not least: als het eens tegenzit, zal Lampaert bij het avondeten telkens voor de sfeer en gezelligheid zorgen. Niet onbelangrijk in een wedstrijd die 3 weken duurt.

Mikel Landa (Spa): de luitenant

34 jaar

7e Tour-deelname

eindigde al 4 keer in de top 10 van de Tour

wist-je-datje: zijn broer Asier heeft een eigen brouwerij waarvan het logo een varkenskop is.

De eeuwige optimist. Jarenlang geloofde Mikel Landa dat hij ooit op het hoogste schavotje van een grote ronde zou prijken. Jarenlang kwam hij telkens een tikkel(tje) tekort. De switch naar superknecht van Evenepoel verliep dit jaar feilloos. Landa maakte indruk in de Ronde van de Algarve, werd zelf 2e in Catalonië en herstelde goed van een sleutelbeenbreuk in die vermaledijde Ronde van het Baskenland. Met zijn eeuwige glimlach bracht hij ook een welgekomen portie positiviteit binnen bij The Wolfpack. "Ik wil Remco in de bergetappes zo dicht mogelijk bij Pogacar en Vingegaard houden. De Tour winnen is niet onmogelijk", klonk het voor de start van het seizoen. Met zijn 20 deelnames aan grote rondes is Landa ook de geknipte man om Evenepoel tips en tricks te geven tijdens het hectische avontuur dat de Tour is.

Gianni Moscon (Ita): de ervaringsdeskundige

30 jaar

5e Tour-deelname

wist-je-datje: terwijl Lampaert een John Deere-fanaat is, zweert Moscon bij een Fendt-tractor.

Een ettertje voor de buitenwereld, maar wel een heel graag geziene gast binnen de Soudal-Quick Step-ploeg.



Moscon cijfert zich voor de volle 200 procent weg voor de ploeg, kan over alle koetjes en kalfjes meebabbelen en kent het succesrecept om een grote ronde te winnen. Als lid van Team Sky hielp Gianni Moscon Geraint Thomas en Egan Bernal enkele jaren geleden aan eindwinst in de Tour. "Ik weet hoe je de Tour moet aanpakken en ik hoop dat ik die ervaring ten dienste kan stellen van de ploeg", zette de Italiaan zichzelf in de markt voor een Tour-selectie. Na een degelijke Dauphiné in dienst van Evenepoel trok Moscon op hoogtestage naar de Stelvio, waar hij vooral veel sneeuwmannen kon bouwen. Bouwt hij deze zomer een feestje met Evenepoel en co?

Casper Pedersen (Den): het windscherm

28 jaar

3e Tour-deelname

wist-je-datje: is naast profrenner ook eigenaar van een fietswinkel met koffiebar.

Remco Evenepoel uit de wind houden en veilig naar de haven loodsen in de vlakke etappes zijn de topprioriteiten van Casper Pedersen.



Met zijn vaardigheden als lead-out en zijn piste-ervaring weet de 28-jarige Deen als geen ander hoe hij zijn kopman door het gewriemel kan gidsen.



Pedersen was 4 jaar geleden de koning te rijk op de onverharde stroken van Parijs-Tours. Als junior werd hij 2e in Parijs-Roubaix.

Dan voel je het wel aankomen: in de graveletappe zal hij van cruciaal belang zijn voor Evenepoel.

Ilan Van Wilder (Bel): de generatiegenoot

24 jaar

1e Tour-deelname

wist-je-datje : is de autofreak van de Wolfpack.

Allebei 1m71 en allebei geboren in 2000.



Ilan Van Wilder en Remco Evenepoel waren bij de junioren concurrenten. Bij Soudal-Quick Step schikt Van Wilder zich al 2 jaar in een dienende rol voor zijn generatiegenoot. In de bergetappes moet Van Wilder zijn kopman zolang mogelijk bijstaan. Hij voelde zich naar eigen zeggen "supergoed" na de stage op de Sierra Nevada, waardoor Evenepoel hem ook naar voren schoof als kopman in de Dauphiné. In de tijdrit geraakte hij evenwel "geen poot vooruit" en 3 dagen later gaf Van Wilder op na een val een paar dagen eerder. Zijn heup was stevig geraakt en uit voorzorg stapte hij af. De laatste hoogteprikkel op Isola 2000 verliep schijnbaar rimpelloos.

Louis Vervaeke (Bel): de vertrouwenspersoon

30 jaar

1e Tour-deelname

wist-je-datje : is sinds kort weer student.