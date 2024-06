Iedereen bondscoach: Sporza-surfer behoudt vertrouwen in zelfde spelers, opnieuw geen basisplek voor Trossard

Welke basiself moet de groepsfase tot een goed einde brengen voor de Rode Duivels tegen Oekraïne? De Sporza-surfer behoudt het vertrouwen in de namen van de vorige wedstrijd, en heeft slecht nieuws voor Leandro Trossard.

Onze lezers zijn duidelijk tevreden over de vorige wedstrijd tegen Roemenië. Iedereen die mag blijven staan, blijft ook staan in jullie ideale basiself.

Dat betekent dat Arthur Theate voor het eerst dit EK jullie voorkeur krijgt boven Maxim De Cuyper. De Cuyper valt als 12e man net buiten de ploeg, hij kreeg slechts de helft van de stemmen ten opzichte van Theate.

Vooraan is het kijken wie Dodi Lukebakio moet vervangen, de winger is geschorst. Voor de tweede wedstrijd op rij kiest de Sporza-surfer voor een basisplaats voor Johan Bakayoko. Hij krijgt ruim 3000 stemmen, terwijl Leandro Trossard het vertrouwen van de fans kwijt is met slechts 1200 stemmen.

Afwachten of bondscoach Domenico Tedesco ook voor deze elf kiest, het antwoord volgt straks rond 17u.