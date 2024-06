Gert Verheyen maakt zich op voor "gekkenwerk" in slotduel tegen Oekraïne: "Zeker als je ziet wat er al gebeurd is"

"Voor mij mag het nog even doorgaan - het is te plezant om nu al te stoppen."



Op de trein tussen Brussel en Stuttgart mijmert Gert Verheyen over het EK van de Rode Duivels. Tussen al het rekenwerk over potentiële tegenstanders in de 1/8e finales zou een mens durven vergeten dat een plekje in de volgende ronde nog lang geen zekerheid is.



Houdt Verheyen er eigenlijk rekening mee dat het mogelijk zijn laatste rit naar Duitsland was?

"De Belgen gaan zich plaatsen", meent hij. "Maar als hoeveelste in de groep? Dat durf ik niet te zeggen."

De zeldzaamheid van de situatie voor de slotspeeldag - vier ploegen met evenveel punten - maakt de uitkomst volgens Verheyen nog onvoorspelbaarder.

"Een derde groepsmatch is sowieso altijd een aparte wedstrijd, eentje die totaal losstaat van de voorgaande twee. Als de tussenstanden beginnen te veranderen... Het wordt gekkenwerk. Zeker als je ziet wat er op dit EK al allemaal gebeurd is - Italië gaat nog door in de slotminuut, Oostenrijk wint zijn poule."