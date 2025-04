Na medische time-out slaat Musetti amper nog een bal terug: Carlos Alcaraz wint voor het eerst in Monte Carlo

kalender zo 13 april 2025 14:12

Rolex Monte-Carlo Masters Lorenzo Musetti ( 16 , 13 ) Carlos Alcaraz ( 3 , 2 ) einde 6 set 1 3 1 set 2 6 0 set 3 6

Carlos Alcaraz (3e op de ATP-ranking) heeft het ATP-toernooi van Monte Carlo gewonnen. Op het Franse gravel was hij een maatje te sterk voor de Italiaan Lorenzo Musetti, die in de laatste set geblesseerd raakte, maar de wedstrijd wel kon uitspelen. Ondanks een moeilijke week toonde Alcaraz dat hij klaar is voor Roland Garros.

Over iets meer dan een maand staat met Roland Garros het 2e grandslamtoernooi op het programma. De ideale mogelijkheid om de vorm eens te testen voor titelverdediger Carlos Alcaraz in Monte Carlo? Daar keek hij in de finale de Italiaan Lorenzo Musetti in de ogen. Die laatste schakelde eerder al Stefanos Tsitsipas uit. Lorenzo Musetti verraste vriend en vijand met een sterke start. Hij greep Alcaraz meteen bij het nekvel en duwde hem in de 1e set achteruit. De Italiaan pakte de openingsset met 6-3 door een knap drop shot. Een verrassing van formaat in de maak?

De opmars van de Italiaan zou uiteindelijk maar 1 set duren.

Musetti kreeg het lastig in de 2e set. Onder het fysieke beukwerk van Alcaraz moest Musetti regelmatig naar adem happen.

Carlos Alcaraz kwam volledig onder stoom. Musetti had niet veel in de pap te brokken in de 2e set. De Spanjaard bracht de wedstrijd terug in evenwicht door de 2e set te pakken met 1-6. Alles te herdoen. Ook in de 3e set zagen we hetzelfde spel. Alcaraz domineerde, met Musetti ging het fysiek steeds minder. Na een medische time-out kon de Italiaan bijna geen bal meer terugslaan. Musetti stond geparkeerd en kon amper nog bewegen, maar wilde de wedstrijd wel uitspelen. Zo kende de nummer 3 op de ATP-ranking een rustige namiddag en mag hij het ATP-toernooi van Monte Carlo voor het eerst op zijn naam schrijven. Nog een mooie bonus voor Alcaraz: door zijn overwinning wordt hij morgen de nieuwe nummer 2 van de wereld. Alexander Zverev moet een plaatsje achteruit.

Carlos Alcaraz: "Het ging niet zo vlot deze week"