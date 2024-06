Domenico Tedesco neemt geen rekenmachine mee naar beslissend duel tegen Oekraïne: "We starten om te winnen"

Maar meer dan het verleden is Tedesco nu bezig met de nabije toekomst. Woensdagavond zal de clash tegen Oekraïne bepalen welke richting het EK van de Duivels nog uitgaat. In het meest pessimistische scenario is dat huiswaarts, maar ook groepswinst is nog een reële optie.

"Ik ben hier groot geworden", mijmerde Tedesco op de persconferentie. "Mijn eerste match in een voetbalstadion was er eentje van VfB Stuttgart. Het wordt dus bijzonder voor mij. Er zullen ook veel vrienden en familieleden in het stadion zitten."

"Het is dus heel easy. We kunnen echt niet op voorhand beginnen rekenen. Maar mocht het nodig zijn, weten we in de laatste 10 minuten wel wat we moeten doen om een resultaat vast te houden. Maar voor de aftrap is het zeker geen mentaal issue."

"Of dit een moeilijk scenario is? (schudt het hoofd) Net heel gemakkelijk. Kijk, ik kan jullie niet het recept geven van hoe je gelijkspeelt mochten we aan één punt genoeg hebben. We starten om te winnen."

Nog dit: een aandachtige collega was opgevallen dat Tedesco het Belgische volkslied voor de eerste groepsmatch tegen Slovakije luidkeels meezong. Tegen Roemenië was dat plots niet meer het geval.

"Het zou niet slim zijn om er niét van op de hoogte te zijn. Maar eigenlijk moeten we gewoon focussen op onze eigen prestatie en dan komt het resultaat vanzelf wel. Ik zie geen enkele reden om straks niet met vertrouwen te starten. Al ben je in het voetbal nooit zeker. Sowieso zullen we een goede prestatie nodig hebben, want Oekraïne heeft een prima team."

"Het zou te makkelijk zijn voor mij om te zeggen dat de VAR iets negatief is. Als het offside is, dan is het offside. Ook als dat slechts één millimeter is, dat moeten we aanvaarden. We hebben het volle vertrouwen in de VAR en de scheidsrechters. Ik geloof in fair play. En hopelijk hebben wij ook eens een beslissing in ons voordeel."

Ook Amadou Onana doet niet aan rekenen. "Ik denk niet dat iemand daarmee bezig is", was hij duidelijk op de persconferentie. "We willen gewoon doorstoten."

En met welke kompanen op het middenveld hij dat moet doen, maakt Onana duidelijk niet uit. "Ik sta daar hoe dan ook met 2 spelers van wereldklasse. Daar geniet ik echt van."

"Ik leef ook gewoon in een droom. De jongens met wie ik nu op het veld sta, zijn de idolen uit mijn jeugd. Kevin, Romelu ... Ze verdienen het om de Gouden Generatie genoemd te worden"

Over die laatste had Onana trouwens nog lof. "Zonder zijn goals in de kwalificaties hadden we hier nooit gestaan", vertelde hij meteen over Lukaku. "Hij weet hoe hij met druk om moet gaan. Ik maak me geen zorgen over zijn afgekeurde goals."

"En onze borst-tegen-borstviering? Die deden we vaak op training en nu ook in de match. Het is een cool moment en zorgt voor een leuke foto, niet?", lachte hij.