Gareth Southgate gefrustreerd: "Engelse fans zorgen voor een ongewone sfeer die problematisch is voor de spelers"

Voor een derde keer werden de torenhoge verwachtingen van de Engelse fans niet ingelost.



Na een nipte zege tegen Servië (0-1) en een gelijkspel tegen Denemarken (1-1), moest Engeland tegen Slovenië tonen dat het in staat was om ver te geraken in het toernooi.



Alleen was het spel van Engeland opnieuw niet om aan te zien. En dat tonen de statistieken ook. In 3 wedstrijden scoorden de Engelsen maar 2 keer en hadden ze een totaal van 2.67 expected goals.



In alle wedstrijden van groep C werd trouwens maar weinig gescoord. Met 7 doelpunten in 6 wedstrijden evenaart de groep een laagterecord. Enkel op het EK in 2016 gebeurde het al eens dat er in een groep zo weinig gescoord werd.



