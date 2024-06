Van frêle tiener en ploegmaat van de jonge Wembanyama naar het basketbalwalhalla: wie is NBA-Belg Ajay Mitchell?

Toumani Camara mag zich niet langer de enige Belg in de NBA noemen, want hij krijgt komend seizoen gezelschap van een landgenoot. Ajay Mitchell wordt de 2e Belg in de huidige NBA, de 3e ooit na Camara en Didier Mbenga. Maak kennis met Mitchell, die vannacht tijdens de Draft opgepikt werd door Oklahoma City Thunder.

Mitchell had er net zijn eerste seizoen opzitten in de NCAA, de universiteitscompetitie in de VS en voor Amerikanen dé graadmeter om af te toetsen wie een NBA-carrière mag ambiëren.

Aan het woord: Joe Pasternack, de voorbije 3 seizoenen de coach van Ajay Mitchell aan de universiteit van Santa Barbara (UCSB). In een interview met Sporza in 2022 was de Amerikaan toen al rotsvast overtuigd van het NBA-potentieel van onze landgenoot.

"Mijn spel is redelijk compleet, maar ik besef dat ik nog in alles moet groeien", zei de guard daar onlangs zelf over in een interview .

" Ajay gaat een grote toekomst tegemoet ", wist Pasternack toen al en in de 2 seizoenen die volgden, is Mitchell alleen maar geëvolueerd. Twee keer werd hij verkozen in het Beste Team van de Big West Conference waarin USCB uitkomt. Vorig jaar was hij zelfs de MVP.

Maar Mitchell speelt ondanks zijn frêle gestalte een ijzersterk EK, leidt België in punten en assists en verkast later die zomer naar de opleidingsploeg van de Franse eersteklasser Nanterre.

Wanneer Mitchell, die een Belgische moeder heeft en opgroeit in Luik, in de zomer van 2019 met de U18 Lions naar het EK gaat, is hij amper 1,76m groot.

Groeien is ook wat Ajay Mitchell letterlijk heeft moeten doen. In Mitchells jeugd is de basketbal nooit ver weg, als zoon van voormalig Oostende-speler Barry Mitchell. Het talent van Mitchell junior is dan ook al vroeg onmiskenbaar, al valt hij bij de jeugd ook op door zijn kleine en frêle lichaam.

Naast zijn gekende flair valt meteen op dat Mitchell een aardig stuk gegroeid is. Frêle is hij op dat moment nog steeds, maar er is wel een flink aantal centimeters bijgekomen.

In de winter van 2020 keert Mitchell desalniettemin terug naar België, waar hij in het voorjaar aansluit bij eersteklasser Limburg United. Daar maakt hij op zijn 17e zijn debuut in de hoogste afdeling.

Hij is het grootste talent dat we momenteel hebben in België.

Mitchell tekent bij Limburg United een overeenkomst voor 2 seizoenen en lost vooral in zijn tweede jaar op het hoogste niveau de verwachtingen helemaal in. Op jonge leeftijd speelt hij complexloos mee met de grote jongens en in het voorjaar van 2021 versiert hij op zijn 18e zelfs zijn eerste cap bij de Belgian Lions.

Voormalig Belgian Lion Thomas Dreesen, nu hoofd van de jeugdopleiding in Oostende maar in het verleden verantwoordelijk voor de jeugd van Limburg United, is dan al lyrisch over Mitchell in een interview met Sporza: "Hij is het grootste talent dat we momenteel hebben in België", klinkt het.

Na 1,5 jaar in België houdt Mitchell het later dat jaar voor bekeken. Limburg United ziet zijn goudhaantje met lede ogen vertrekken naar de VS, het land van vader Mitchell. Aan de universiteit van Santa Barbara zien ze hem graag komen.