Tweede Belg in NBA: Ajay Mitchell gedraft door NY Knicks, trade naar OKC - "Een kinderdroom"

Het is zover: we hebben een tweede Belg in de NBA. Na Toumani Camara vorig seizoen werd ook dit jaar een landgenoot gedraft in 's werelds grootste basketbalcompetitie: Ajay Mitchell. Hij was de 38e keuze van de New York Knicks, maar werd meteen getraded naar Oklahoma City Thunder.

In ronde twee van de NBA-draft was het wel prijs voor Ajay Mitchell. Onze landgenoot, die eerder deze week 22 kaarsjes mocht uitblazen, werd niet gekozen in de eerste ronde gisteren, vandaag was hij de 38e pick van de New York Knicks.

Die ruilden hem meteen met Oklahoma City en dus wordt Mitchell een Thunder. Toumani Camara krijgt het gezelschap van een landgenoot in de NBA. "Een kinderdroom", noemde Mitchell het in een eerste reactie.

"Om mijn naam te horen tijdens de draft was geweldig. Dit betekent heel veel. Om mijn familie en vrienden rond me te hebben bij dit moment is heel speciaal. Ik kijk er enorm naar uit om deel uit te maken van de Thunder. Het wordt geweldig."

Bij het OKC van sterspeler Shai Gilgeous-Alexander komt Mitchell in een topteam terecht. De Thunder eindigde het voorbije seizoen als eerste in de Western Conference. In de play-offs gingen ze er in de halve finale van het Westen uit tegen Dallas.