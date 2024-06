LeBron James' grote droom komt een stapje dichterbij: LA Lakers kiezen zijn oudste zoon Bronny in NBA Draft

vr 28 juni 2024 07:18

Links Bronny James tijdens de testdagen voor de Draft, rechts in de armen van vader LeBron in 2007.

Krijgen we voor het eerst in de geschiedenis een vader-zoonduo samen op het parket tijdens een NBA-wedstrijd? Die kans is een stuk groter geworden, nu de LA Lakers LeBron James' oudste zoon gekozen hebben in de NBA Draft. "NBA-geschiedenis hoort geschreven te worden bij de LA Lakers", klinkt het bij het team.

LeBron James heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat het zijn droom is om samen op het veld te staan met een van zijn zonen. Die droom is nu wat dichterbij gekozen, want de LA Lakers hebben LeBron James junior - kortweg Bronny - als 55e gekozen in de NBA Draft. De 1,88 meter grote guard liet in één seizoen bij de universiteitsploeg van Southern California geen geweldige statistieken optekenen, maar maakte wel een goeie indruk in de testdagen in de aanloop naar de NBA Draft. En het helpt natuurlijk ook wanneer je de zoon bent van een van de beste spelers aller tijden. "In de NBA-geschiedenis is het nog nooit gebeurd dat een vader en een zoon samen op het parket stonden. Dat zou magisch zijn", klinkt het bij de LA Lakers, die zelf ook nog wel wat werk hebben om dat stukje geschiedenis te schrijven.

Hij is een persoonlijkheid, een jonge kerel die ontzettend hard werkt. Dát is waarom we voor hem gekozen hebben. LA Lakers

LeBron James, die eind dit jaar 40 wordt, is immers einde contract en zou kunnen beslissen om andere oorden op te zoeken, al lijkt die kans een stuk kleiner geworden nu de Lakers Bronny James gekozen hebben in de Draft. De Lakers benadrukken wel dat dat niet de reden is waarom ze voor de 19-jarige Bronny kozen. "Hij is een persoonlijkheid, een jonge kerel die ontzettend hard werkt. Dát is waarom we voor hem gekozen hebben." Veel waarnemers twijfelen nochtans of Bronny James wel de kwaliteiten heeft om uit te groeien tot een volwaardige NBA-speler. Dat hij pas als 55e gekozen werd, is op dat vlak ook tekenend.

Er is nog wat werk aan de winkel. Maar als het lukt, schrijven we NBA-geschiedenis. LA Lakers

Van een 55e pick in de Draft worden doorgaans immers geen grootse dingen verwacht. Ter illustratie: als je alle punten optelt van alle spelers die ooit als 55e gekozen werden in de Draft, dan zijn het er nog altijd ruim 12.000 minder dan LeBron James, NBA-topscorer aller tijden, er in zijn eentje gemaakt heeft. Het blijft voorlopig dus afwachten wat de NBA in petto heeft voor Bronny James. In het verleden stond al een honderdtal spelers op het veld wiens vader ook in de NBA speelde, maar nog nooit stonden een vader en zoon samen op het parket als speler, laat staan in één team. "Er is nog wat werk aan de winkel", klinkt het bij de Lakers. "Maar als het lukt, schrijven we NBA-geschiedenis. En NBA-geschiedenis hoort geschreven te worden in een truitje van de LA Lakers."