Opnieuw Frankrijk boven in NBA Draft met 1st pick Zaccharie Risacher, Ajay Mitchell (nog) niet gekozen

do 27 juni 2024 08:45

Na Victor Wembanyama is de eerste keuze in de jaarlijkse NBA Draft voor het tweede jaar op een rij op een Fransman gevallen. Zaccharie Risacher (19) werd door de Atlanta Hawks gekozen als first pick. Het werd helemaal een Frans feestje in New York, want ook nummers 2 en 6 waren Frans. Onze landgenoot Ajay Mitchell werd niet gekozen in de eerste ronde, hij hoopt vannacht in ronde twee wel op een NBA-ticket.

Alle ogen in de NBA waren afgelopen nacht gericht op het Barclays Center in New York. Daar verzamelde 's werelds grootste basketbaltalenten voor de NBA Draft, het jaarlijkse selectie-event voor NBA-teams. Nochtans werd er op voorhand smalend gedaan over de 'draft class' van 2024. In tegenstelling tot de voorbije jaren, waar er met Victor Wembanyama, Cade Cunningham of Anthony Edwards vaak gehypete spelers hun opwachting maakten, waren het nu vooral onbekende namen. Maar in elke draft komen er uiteindelijk altijd wel diamanten naar boven. De Atlanta Hawks hopen met forward Zaccharie Risacher er zo eentje gevonden te hebben. De Hawks kozen de 19-jarige Fransman als first pick, Risacher wordt zo een ploegmaat van sterspeler Trae Young. Wat volgde was een Frans feestje in Brooklyn. Met Alexandre Sarr werd ook de tweede pick een Fransman, zijn landgenoot Tidjane Salaün werd gekozen als zesde. Uiteindelijk werden er vier Fransmannen gekozen in de eerste ronde, met ook nog Pacôme Dadiet (25ste). Ook Bronny James, de oudste zoon van NBA-legende LeBron James, zit dit jaar in de talententrommel. De 19-jarige guard werd evenwel - naar verwachting - nog niet gekozen in de eerste ronde.

Nog geen Mitchell