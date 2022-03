Belgian Lion Ajay Mitchell imponeert in VS: "Geen twijfel dat hij op een dag in NBA speelt"

De jonge Belg Ajay Mitchell heeft de voorbije weken hoge ogen gegooid in de NCAA, het Amerikaanse universiteitsbasketbal. De spelverdeler met een verleden bij Limburg United is bezig aan zijn eerste jaar bij Santa Barbara en heeft in zijn debuutseizoen al enorm veel indruk gemaakt in de VS, ook op zijn coach Joe Pasternack. Die dicht de 19-jarige Belgian Lion een grote toekomst toe, vertelt hij in een uitgebreid gesprek met Sporza.

Wie is Ajay Mitchell?

Ajay Mitchell (19) is de zoon van een Belgische moeder en de voormalige Amerikaanse profbasketballer Barry Mitchell. Hij groeide op in Luik en het basketbalpubliek leerde hem vorig jaar kennen toen hij als 18-jarige snaak het mooie weer maakte bij Limburg United en debuteerde bij de nationale ploeg.



Vorige zomer trok hij naar de Verenigde Staten, het land van zijn vader, om er zijn studies en basketbal te combineren aan de universiteit van Santa Barbara in Californië (UCSB).

"Vanaf dag één heeft hij het fantastisch gedaan"

Het seizoen in het Amerikaanse universiteitsbasketbal (NCAA) loopt op zijn laatste benen, het traditionele March Madness-toernooi waarin de kampioen gekroond wordt, nadert met rasse schreden. Het was het eerste NCAA-seizoen van Ajay Mitchell bij UCSB en coach Joe Pasternack is bij Sporza vol lof over zijn pupil.



"Vanaf zijn eerste dag tot nu heeft hij het fantastisch gedaan en hij heeft ongelooflijk veel progressie gemaakt", bewierookt Pasternack onze jonge landgenoot.



"We hebben Ajay gerekruteerd omdat we wisten dat we twee guards zouden kwijtspelen. We konden hem veel speelminuten beloven, dus hij wist dat hij hier onmiddellijk veel zou spelen. Hij had even wat tijd nodig om zich aan te passen, maar je wilt uiteindelijk dat hij zijn beste spel speelt in februari en maart en dat is precies wat hij nu doet."

Dat een 19-jarige nieuwkomer uit België onze vice-topscorer zou worden dit seizoen, hadden we absoluut niet verwacht. UCSB-coach Joe Pasternack

Mitchell is momenteel de speler met de meeste minuten per match bij UCSB en de vice-topschutter van het team met bijna 12 punten gemiddeld per match. De jongste weken heeft hij in aanval nog een versnelling hoger geschakeld. In zijn laatste 6 matchen maakte gemiddeld 22 punten per match, met uitschieters boven de 30 punten.



"Hij is nu de man die de wedstrijden beslist voor ons wanneer het erom gaat", zegt coach Pasternack. "Hij is onze "go-to guy", aan hem geven we de bal op de belangrijke momenten. De voorbije matchen hebben we hem echt nodig gehad om onze matchen over de streep te trekken."



"Dat een 19-jarige nieuwkomer uit België onze vice-topscorer zou worden dit seizoen, hadden we absoluut niet verwacht. Het eerste seizoen is altijd het moeilijkste, zeker voor iemand uit een ander land. Maar we hebben hem voor de leeuwen gegooid met het idee dat zijn talent wel zou bovendrijven."

"Niet de minste twijfel dat hij op een dag in de NBA speelt"

Voor zijn vertrek naar de VS oogde de 1,92m grote spelverdeler nog bijzonder frêle, maar Mitchell is intussen al wat steviger geworden. "Onze fysieke trainer heeft NBA-ervaring en levert uitstekend werk met Ajay. In het krachthonk zijn er al zo'n 6 kilogram aan spieren bijgekomen", merkt coach Joe Pasternack op.



"Ajay heeft nu meer body en dat heeft hem ongetwijfeld geholpen. Het zorgt ervoor dat hij beter opgewassen voor de harde duels met ervaren kerels die enkele jaren ouder zijn dan hij. Ook wanneer er nu contact gemaakt wordt, kan hij nog steeds scoren. Daarin heeft hij veel progressie gemaakt."



Dat Mitchell al ervaring had op het hoogste niveau in België was ook meegenomen. "Voor onze eerste belangrijke match waarschuwde ik hem dat hij nu tegen de grote jongens ging spelen. Hij zei: "Coach, ik heb in België niets anders gedaan"", lacht Pasternack.

Ajay kent geen angst. Hoe hij speelt en presteert onder druk is echt verbluffend. UCSB-coach Joe Pasternack

"Hij was daar echt klaar voor. Ajay kent geen angst. Hoe hij speelt en presteert onder druk is echt verbluffend. Hij is een geweldige kerel, als basketballer en nog meer als mens. We zijn echt ontzettend gelukkig dat hij voor UCSB gekozen heeft."



"Wat er nog beter kan? Zelf zal hij antwoorden dat hij nog atletischer en sterker moet worden. Ook defensief moet hij nog leren om minder vaak in foutenlast te komen. Daartegenover staat dat zijn driepunter enorm verbeterd is."



Op de vraag waar de toekomst van Ajay Mitchell ligt, is Pasternack categoriek. "Ik heb al het geluk gehad om jongens te mogen coachen die nu in de NBA spelen, zoals Lauri Markkanen of Gabe Vincent. Als Ajay elke dag blijft werken zoals hij dat nu doet, heb ik niet de minste twijfel dat hij op een dag in de NBA zal spelen. Hij gaat een grote toekomst tegemoet."