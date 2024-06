Stefan de Vrij kwam dubieuze praktijken van makelaar op het spoor door gesprek met Romelu Lukaku

ma 24 juni 2024 16:42

In april van dit jaar besliste een rechtbank in Nederland dat Stefan de Vrij 5,2 miljoen euro moest krijgen van zijn voormalige zaakwaarnemer. De Vrij was erop uitgekomen dat die achter en over zijn rug vele miljoenen had verdiend... na een gesprek met Romelu Lukaku.

Bijna 5 jaar heeft de zaak van Stefan de Vrij tegen zijn voormalige zaakwaarnemer Kees Vos en diens bedrijf SEG (Sports Entertainment Group) aangesleept. In een gesprek met de Britse krant The Telegraph vertelt de Nederlandse verdediger dat hij onraad begon te ruiken na een gesprek met zijn toenmalige ploegmaat Romelu Lukaku. Lukaku wou weten wie de zaken van De Vrij had behartigd bij zijn overstap van Lazio naar Inter. Toen bleek dat de Nederlander eigenlijk geen officieel contract had bij SEG drong Lukaku erop aan dat hij de papieren van zijn transfer eens van naderbij moest bekijken.



En wat bleek: bij het vakje "vertegenwoordiger van Inter" stond er zowaar SEG. En bij De Vrij zelf dat hij geen vertegenwoordiger had gebruikt. De Vrij stapte meteen naar Lukaku en die was niet verrast: "Je weet niet hoeveel ze eraan verdiend hebben? Je weet toch dat het gevaar bestaat dat jij belastingen zal moeten betalen op dat bedrag?" De Vrij viel uit de lucht. SEG zou later aanvoeren dat in Italië bij 95% van de transfers de zaakwaarnemers optreden voor de club in plaats van de speler. Hierdoor zou de speler geen belastingen hoeven te betalen op de commissie van de makelaar.

Belgische advocaat brengt redding