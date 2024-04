"Dit is historisch": Belgische advocaten winnen zaak van 5 miljoen euro rond Stefan de Vrij

Een ongezien precedent via de groene tafel. Het makelaarsbureau SEG moet de Nederlandse voetballer Stefan de Vrij een schadevergoeding van ruim 5 miljoen euro betalen, omdat het een commissie geheim hield. Een Belgisch advocatenkantoor verdedigde De Vrij én won de zaak. "Het is belangrijk dat deze problematiek aangekaart wordt", aldus advocaat Sébastien Ledure.

In 2018 maakte De Vrij een (vrije) transfer van SS Lazio naar Internazionale . SEG, een makelaarsbureau, behartigde de belangen van de international en onderhandelde met Inter over zijn loon.

Afgetekend aan de leiding in de Serie A met zijn ploeg Inter, maar toch had de verdediger kopzorgen.

Een twist die vandaag eindigde. Het gerechtshof in Amsterdam oordeelde dat SEG De Vrij moest informeren over de commissie (een slordige 9,5 miljoen euro) die het van Inter zou ontvangen.

Precies daar wrong het schoentje. Volgens De Vrij was SEG niet open over de commissie die het bedrijf zou ontvangen voor zijn handtekening, terwijl dat verplicht is. SEG beweerde dan weer dat het bij de transfer niet De Vrij, maar Inter bijstond.

"Dit is een historische beslissing", duidt advocaat Sébastien Ledure, die in het verleden onder meer Romelu Lukaku en Arthur Vermeeren vertegenwoordigde bij transfers.

"Enerzijds door de hoogte van de schadevergoeding die is toegekend. Het is ongezien dat een makelaarskantoor meer dan 5 miljoen moet betalen wegens een gebrek aan transparantie."



"En het is ook belangrijk dat deze problematiek van een gebrek aan transparantie en belangenconflicten aangekaart wordt. Daaruit blijkt nogmaals dat het belangrijk is dat spelers zelf controle houden over hun eigen carrière en contracten. Sommigen gaan er te lang vanuit dat alles goed geregeld is, maar uiteindelijk blijkt dat niet het geval."