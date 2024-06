Alexander Doom neemt geen risico's voor Parijs en past voor BK atletiek

Alexander Doom zal zijn Belgische titel op de 400 meter niet verdedigen. De Belgische recordhouder bouwt nog wat rust in na het EK met het oog op de Olympische Spelen in Parijs.

Ondanks een blessure aan zijn psoas (grote lendenspier) liep Alexander Doom twee weken geleden naar de Europese titel op de 400 meter en 4x400 meter.

Met een Belgisch record van 44"15 kan Doom ook dromen van een knappe prestaties op de Olympische Spelen in Parijs. En die droom wil de Europese kampioen niet in gevaar brengen.

Doom, ook wereldkampioen indoor, laat het BK atletiek van komend weekend in Brussel aan zich voorbijgaan. Hij heeft nog last van zijn psoas en last een extra rustweek in.

Als alles goed gaat, komt Doom opnieuw in actie op de Diamond League-meeting in Londen (20 juli), de generale repetitie voor de Spelen in Parijs.