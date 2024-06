Sporza Daily maakt balans op na EK atletiek: "We bewijzen eens te meer dat België een aflossingsland is"

do 13 juni 2024 15:37

Alexander Doom was de grote smaakmaker in Rome.

Met een recordoogst van 6 EK-medailles heeft ons land er een uitstekende generale repetitie opzitten voor het atletiektoernooi op de Olympische Spelen. Met welke ambities mogen de atleten naar Parijs afzakken? Sporza Daily maakt de balans op.

Driemaal goud, eenmaal zilver en tweemaal brons. Naast de verwachte medailles van Nafi Thiam, Noor Vidts, Alexander Doom en de Belgian Tornados, konden ook de Belgian Cheetahs eindelijk scoren. Met de zilveren Jochem Vermeulen volgde op de slotdag nog een stunt van formaat. "Dit is fantastisch", reageerde een gelukkige delegatieleider Rutger Smith. "Drie medailles op de slotavond, en het hadden er zomaar meer kunnen zijn. Over het algemeen hebben we een supertoernooi achter de rug."

Ook Cedric Van Branteghem, CEO van het BOIC, zag dat het goed was. Zo presteerden niet alleen de 4x400m-teams op niveau, ook de 4x100m-teams haalden allebei de finale. De Belgian Falcons grepen zelfs maar nipt naast brons.

"Bij de Tornados en de Cheetahs lag het in de lijn van de verwachtingen, zonder blasé over te doen. Maar hun succes heeft ook de 4x100m-teams geïnspireerd. We bewijzen zo eens te meer dat België echt een aflossingsland is. We zetten er vol op in, en dat loont."

Ook de Belgian Falcons, de 4x100m-ploeg bij de mannen, kwamen, dicht bij een EK-medaille.

Estafette, individueel, of beiden voor Doom?

Met Alexander Doom, die na zijn indoorwereldtitel nu ook de Europese titel pakte op de 400m, heeft de Belgische atletiek bovendien een nieuw uithangbord. "Die tijd die hij liep, 44"15, is absolute wereldtop."

"Wat Alexander doet is fenomenaal. Hij heeft bij de Tornados duidelijk het stokje overgenomen van Kevin Borlée. Doom toont dat er ook toekomst is op de 4x400 meter na de Borlées. Enkel een medaille op de Spelen ontbreekt nog, nu hebben de Tornados misschien hun beste kans ooit."

Al werpt de vraag zich op: moet Doom na zijn knaltijd in Parijs ook niet individueel vol zijn kans gaan? "Uiteraard heeft Alexander er individueel ook heel goede papieren", weet Smith.

"Er is ook nooit gezegd dat het niet zou mogen. De mixed relays zijn er aan het begin van het toernooi, daarna het individuele programma en de 4x400m-estafettes aan het eind. Als iedereen zich focust op de mixed, en we halen er een medaille, zitten we in de goede flow voor het vervolg."

Doom snelde op het EK tweemaal naar goud.

Nafi Thiam, de "grootste ooit"