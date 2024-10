Zo word je coach van 's werelds nummer 1 Iga Swiatek: "Ik kan me goed aanpassen aan karakters en speltypes"

Met Iga Swiatek is tenniscoach Wim Fissette (44) al aan zijn 11e topspeelster toe. Eerder trainden toppers als Kim Clijsters, Angelique Kerber en Naomi Osaka onder onze landgenoot. Hoe komen zij allemaal terecht bij de Belgische coach? Je hoort in onze podcast Sporza Daily.

Het is snel gegaan. Nog geen twee weken geleden kreeg Wim Fissette de vraag om Iga Swiatek te coachen.

"Zo'n 10 dagen geleden heeft haar manager contact met me opgenomen", vertelt hij. "Ze wilden weten of ik interesse had en of ik beschikbaar was."

Fissette hapte snel toe, gisteravond begon de samenwerking met Swiatek. Samen met de rest van het team gingen ze uit eten om elkaar beter te leren kennen.

"We hebben geen tijd te verliezen", legt Fissette uit. "Over twee weken beginnen de WTA Finals in Riyad. Daar staat niet alleen haar titel, maar ook de eerste plaats op de wereldranglijst op het spel."

Australian en US Open-winnares Aryna Sabalenka wordt de voornaamste uitdaagster van Swiatek in Saudi-Arabië.

Zij staat niet op de klantenlijst van Wim Fissette. Nog niet.