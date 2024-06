Het hindernissenparcours van Jochem Vermeulen richting voorbestemde EK-medaille: "Ik dacht vaak aan stoppen"

Met een sensationele laatste rechte lijn snelde Jochem Vermeulen woensdag naar Europees zilver op de 1.500 meter in Rome. De 25-jarige atleet komt na jaren van blessureleed, en veel twijfels over zijn toekomst, eindelijk boven water op het grote toneel. "Hij is geboren om dit te doen."

"Ik voelde me nog lang niet afgeschreven, hoor. (lacht) Maar als je Jochem zag lopen, met zo'n naturel ... Hij is voor die 1.500 meter geboren."

Een internationale carrière lag in het verschiet voor Vermeulen, maar zijn broze lichaam sputterde tegen. Onze landgenoot sukkelde van de ene blessure in de andere.

Vooral problemen aan het scheenbeen hielden Vermeulen herhaaldelijk aan de kant. Ook een breuk in het heiligbeen en een covidbesmetting in de lente van 2022 zorgde voor een lange inactiviteit.

Omdat hij niet binnenraakte op grote meetings zoals de Diamond League reisde Vermeulen half Europa af om in kleinere wedstrijden ervaring op te doen.

"In zo'n wedstrijden, waar vaak 20 of 25 atleten aan de start staan, is het een constante strijd", spreekt Hannes uit ervaring. "Daar leerde Jochem wel wat het is om een wedstrijd te lezen en om te knokken voor je plaats."

Ervaring die hem van pas kwam op de schaarse momenten dat Vermeulen wél eens fit was. Maar ook dan zat het niet altijd mee.

In de zomer van juni probeerde hij zich te plaatsen voor het EK in München. Nadat hij in Huizingen net de EK-limiet had gemist, waagde hij op Deadline Day nog zijn kans in Pfungstadt.

Vermeulen liep in Duitsland een uitstekende race, maar strandde uiteindelijk op amper 9 honderdsten van de EK-limiet.

Altijd net niet, het leek een rode draad doorheen de carrière van Vermeulen.