17 Belgen gaan over de toonbank voor Hockey India League: Red Lion Victor Wegnez is de duurste

Na een afwezigheid van 7 jaar verrijst de lucratieve Hockey India League weer. Een exotische competitie met een heuse veiling waar spelers onder de hamer gaan voor duizenden euro's. Maar liefst 17 Belgische hockeyspelers en -speelsters overwinteren in de Hockey India League.

Over een maand gaat de winterstop in op de Belgische hockeyvelden. Voor 17 spelers en speelsters het sein om koers te zetten naar Azië. Zij gaan er een maand aan de slag in de Hockey India League (HIL), van 28 december tot 1 februari.

Red Lions Tom Boon (2015), Florent Van Aubel (2017), Arthur Van Doren (2017) en Vincent Vanasch (2017) doen opnieuw mee.

Deze keer krijgen ze het gezelschap van een pak landgenoten. In totaal nemen 12 Belgische mannen en 5 Belgische vrouwen deel aan de HIL. Zij zijn de voorbije dagen een voor een onder de hamer gegaan.

Vergelijk het met de Sporza Wielermanager, maar dan wel met echt geld. Elke ploeg heeft een budget van bijna een half miljoen dollar en moet met dat geld een ploeg samenstellen door spelers te kopen op een heuse veiling.

Victor Wegnez is de duurste landgenoot (43.704 euro), gevolgd door Arthur Van Doren (34.964 euro) en goalgetter Tom Boon (28.408 euro).

"Wegnez heeft een stuk van ons budget opgesnoept, maar die investering is hij zeker waard", vertelt Dragons-coach Jeroen Baart, die in India Soorma gaat coachen.

Ter vergelijking: de Indiase legende Harmanpreet Sing is voor meer dan 85.000 euro geveild. De Argentijnse strafcornerspecialist Gonzalo Peillat strijkt 74.000 euro op als de duurste buitenlander.