Kan Alexander Doom een medaille pakken op de Spelen? De concurrentie gewikt en gewogen

Niemand hield er een halfjaar geleden rekening mee, maar Alexander Doom zou wel eens mee kunnen strijden voor de medailles op de Olympische Spelen. De tijd waarmee hij de EK-finale won (44"15) oogt indrukwekkend, maar de concurrentie op de baanronde is niet mals. Wie worden straks zijn concurrenten?

Sinds die olympische finale zijn 4 atleten onder de magische grens van de 44 seconden gedoken. Olympisch kampioen Gardiner deed het vorig jaar opnieuw, de Amerikaan Michael Norman liep in 2022 de snelste tijd van de laatste jaren, met 43"56. Bij de atleten onder de 44 seconden vinden we ook Champion Allison en Muzala Samukonga terug. Niet de meest bekende namen, maar wel atleten waar Doom in Parijs dus mogelijk mee moet afrekenen. Wat opvalt, is dat het veld op de 400 meter uiterst divers is: Amerikanen, Afrikanen, Zuid-Amerikanen, Caraïbers en Europeanen wisselen elkaar af op de tabel met snelste tijden sinds de Spelen van Tokio.

Eerst even terug naar 3 jaar geleden, naar de Olympische Spelen van Tokio. Een indrukwekkende Kirani James lijkt na zijn 43"88 in de halve finales klaar voor een nieuwe olympische titel, maar het is Steven Gardiner uit de Bahamas die in de finale triomfeert, in 43"85. Met zijn 44"15 zou Alexander Doom toen het brons weggekaapt hebben. Na de Colombiaan Anthony Zambrano (die nadien wegdeemsterde), maar voor de eerder vernoemde James.

Met zijn 44"15 is Doom dan wel Europees kampioen, hij is niet de snelste Europeaan van het moment. De Brit Matthew Hudson-Smith verbeterde 2 weken geleden in Oslo zijn eigen Europese record, naar 44"10.

En dan hebben we het nog niet gehad over de wereldrecordhouder op de 400 meter. De Zuid-Afrikaan Wayde van Niekerk werd in Rio olympisch kampioen in 43"03, waarna hij - vooral door blessures - van het toneel verdween. Tot Van Niekerk vorig jaar plots opnieuw met een 44"08 uitpakte.

Maar de grote favoriet voor het goud komt misschien wel uit Canada. Christopher Morales-Williams is op zijn 19e al een fenomeen. Begin maart brak hij het wereldrecord op de 400m indoor: 44"49. Dat was bijna een seconde rapper dan de tijd waarmee Doom enkele dagen later wereldkampioen werd.

Morales-Williams bewees in het zomerseizoen dat het geen toevalstreffer was. Drie keer dook hij dit jaar al onder de 44"50, met als uitschieter 44"05, de snelste tijd van het seizoen.

Als alle voorgaande atleten in Parijs op hun best zijn, wordt het dus moeilijk voor Doom om zich tussen de medailles te mengen. Of kan hij opnieuw verbazen en ook op de Spelen weer een enorme stap voorwaarts zetten?