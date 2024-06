"Alexander Doom heeft de code van de 400m gekraakt, we hebben het einde nog niet gezien van hem"

Alexander Doom beleeft een droomjaar: in maart wereldkampioen indoor, nu Europees kampioen outdoor. En dan moeten de Spelen er nog aankomen. Trainer Philip Gilson beseft dat hij goud in handen heeft, voormalig 400m-loper Cedric Van Branteghem (nu CEO van het BOIC) kijkt al uit naar Parijs.

Niemand kent Alexander Doom beter dan zijn coach Philip Gilson, maar ook hij keek verbluft naar de prestatie van zijn poulain in de finale van de 400 meter.

"We wisten dat hij top was en dit was een situatie waarin je jezelf kunt overstijgen. Hij heeft perfect de wedstrijd gelopen die we voor ogen hadden."

Een van de belangrijkste troeven van Doom is dat hij in de laatste rechte lijn nog van de concurrentie kan weglopen. "Ik was nieuwsgierig of hij het opnieuw kon doen in de laatste 100 meter. Hoe zou hij reageren als Dobson (de zilveren medaille) zou komen opzetten? Hij reageerde daar prachtig op. Als een echte topper."

En dat ondanks een lichte blessure (aan zijn psoas), of moeten we dat niet overdrijven? "Dat hoort bij topsport", vindt Gilson. "Je drijft je lichaam tot het uiterste, zoekt de limiet op."

"Op het WK indoor had hij ook last van een pijntje, toen aan zijn kuit. Daar moet je mee leren om te gaan als sporter. Het is aan ons om dat mentaal mee te nemen in de voorbereiding. Maar ook hierin blijft hij stappen zetten. Dat is het prachtige aan Alexander."