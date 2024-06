Alexander Doom kroont zich tot Europees kampioen in Belgisch record: "Absoluut niet verwacht"

Alexander Doom heeft na de wereldtitel indoor ook de Europese titel veroverd op de 400 meter. Onze landgenoot deed het in stijl met een Belgisch record in 44"15. Jonathan Sacoor viel net naast het podium als nummer 4.

Doom treedt in de voetsporen van Borlée, die in 2010 de laatste Europese titel op de 400 meter pakte voor België in Barcelona.

Het is de tweede snelste Europese tijd ooit, het Europees record staat op 44"07. Het katapulteert Doom ook tot een kanshebber voor een olympische medaille. In Tokio had zijn tijd van 44"15 volstaan voor brons.

Doom begon nog voorzichtig, maar zijn versnelling in de laatste 200 meter was zoals steeds snoeihard. De wereldkampioen indoor nam de Brit Charlie Dobson nog te grazen voor de Europese titel.

"In mijn laatste 100 meter was het vechten tegen Dobson. Ik wilde er alles uit persen, maar het was op het randje om me te forceren. Het was juist genoeg."

"Ik had het dan ook absoluut niet verwacht. Het ging gisteren al moeizaam, mijn eerste 200 meter waren echt slecht. In de finale ben ik veel harder gestart. Ik voelde bij het uitkomen van de bocht dat ik vooraan zat."

"Er was veel werk met de kinesist nodig en ik ben goed ingetapet. Het was niet het leukste rondje dat ik heb afgewerkt."

Na wereldkampioen indoor, ook Europees kampioen outdoor. "Ik besef het nog niet echt", zei Doom. "Het was hectisch om te kunnen starten. Ik had heel val last van mijn psoas sinds de halve finale, dat is de spier tussen de adductoren en de quadriceps."

De titel of het record, waar was Doom nu het meest trots op? "De Europese titel is toch iets heel speciaals", zei hij. "Het is zo moeilijk om een titel te winnen. Het niveau is superhoog, zeker in een olympisch jaar."

"Het is moeilijk om dit te plaatsen. Het is belangrijk om gezond te blijven en geen blessures op te lopen richting de Spelen. Dan is er zeker iets mogelijk, ook met de estafetteploeg."

"Op de Spelen kan je met deze tijd dicht bij de finale zitten en zit er iets heel moois in. Ik ben wel benieuwd."

"Hoe ik ga vieren? Ik ga vanavond wel een pizza eten. Het eten is niet schitterend in het hotel, dus een pizza zal wel smaken."