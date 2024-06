EK atletiek: Doom knalt naar GOUD op de 400 meter en Sacoor grijpt net naast brons, Hauttekeete maakt sterk EK-debuut

ma 10 juni 2024 23:05

De vierde dag op het EK atletiek in Rome wordt er één om nooit meer te vergeten voor Alexander Doom. Met een Belgisch én kampioenschaprecord als toemaatje pakte hij de Europese titel op de 400 meter. Jonathan Sacoor dook wéér onder de 45 seconden, maar greep net naast een medaille. In de tienkamp staat Jente Hauttekeete na de eerste dag knap 9e. Thomas Van der Plaetsen ontgoochelde en is halfweg pas 19e.

Alexander Doom begon als favoriet aan de finale van de 400 meter en maakte het glansrijk waar. De Brit Charles Dobson hield het spannend, maar in de laatste meters was Doom duidelijk de sterkste. Hij triomfeerde in 44"15, een Belgisch én kampioenschapsrecord. 2024 wordt zo nóg wat mooier voor Doom na zijn indoor wereldtitel in Glasgow.



Bijna werden het twee Belgen op het podium, want ook Jonathan Sacoor liep een ijzersterke finale. In zijn vierde wedstrijd in evenveel dagen dook hij voor de tweede keer onder de 45 seconden. 44"98 bleek net niet genoeg voor brons, dat was voor de Nederlander Liemarvin Bonevacia.

Hauttekeete opent knap in tienkamp, Van der Plaetsen ontgoochelt

In de tienkamp begonnen Thomas Van der Plaetsen en Jente Hauttekeete aarzelend aan de eerste dag. Beiden bleven zowel op de 100 meter, het verspringen als het kogelstoten onder hun beste niveau. Na drie onderdelen stond Hauttekeete 15e en Van der Plaetsen pas 20e van de 24 tienkampers.

Hauttekeete verging het een pak beter in het hoogspringen. De 22-jarige tienkamper ging over 2,08 meter en sprong daarmee naar de achtste plek in de tussenstand. Enkel de Noor Sander Skotheim deed beter met een sprong van 2,17 meter.

Van der Plaetsen ging bij zijn tweede poging over 1,96 meter, maar gokte dan door 1,99 meter over te slaan. Die zet pakte verkeerd uit, want Van der Plaetsen faalde drie keer op 2,02 meter. Hij bleef zo 20e in de tussenstand.



Ook de afsluitende 400 meter werd geen succes voor Van der Plaetsen. Hij werd in zijn reeks pas zesde in 50"72. Hauttekeete deed opnieuw beter, hij finishte in zijn reeks als derde in 48"63, een persoonlijk record.

"Qua organisatie slechtste meerkamp die ik al meemaakte"

Jente Hauttekeete was na afloop van de eerste dag tevreden, vooral over zijn 400 meter. "Ik ben heel blij dat mijn persoonlijk record er eindelijk aan is. Ik ben over alles echt tevreden na de eerste dag, alleen bij het verspringen klopte mijn aanloop niet. Op papier kan ik beter dan wat ik gesprongen heb. We moeten nog werken aan die aanloop."



Van der Plaetsen bleef na dag 1 gefrustreerd achter. "Het was allemaal net niet. Mijn 100 meter was geen fantastisch begin. Bij het verspringen kwam ik slecht neer bij de landing en er schoot iets in mijn adductor. Ik bleef daarna te veel last hebben, ook in het kogelstoten. Het hoogspringen was wat slordig. De 400 meter was gezien het veld niet slecht gelopen."



De organisatie kreeg ook een veeg uit de pan van Van der Plaetsen. "Ze laten ons ongelofelijk veel rondlopen. We moeten voor elk nummer het hele stadion rond en terug. Naar de opwarmingspiste moeten we 400 meter stappen, heen en terug."

Ze laten ons ongelofelijk veel rondlopen. Ik denk dat ik vandaag aan 20.000 stappen zit. Thomas Van der Plaetsen

"Ik denk dat ik aan 20.000 stappen zit vandaag. Dan krijg je een 400 meter die er net niet uitkomt. Qua organisatie was dit de slechtste meerkamp die ik al heb meegemaakt."

"Dit is één van mijn slechtere eerste dagen, maar vorig jaar kon ik na een mindere eerste dag ook schakelen naar een goede tweede dag. Ik hoop gewoon dat ik mijn adductor iets beter onder controle krijg."

Belgen op 10 juni (avond) tienkamp (m) Jente Hauttekeete hoogspringen 2,08 meter (2e) Thomas Van der Plaetsen hoogspringen 1,96 meter (13e) 400 meter (m) Alexander Doom finale 44"15 (1e) Jonathan Sacoor finale 44"98 (4e) tienkamp (m) Jente Hauttekeete 400 meter 48"63 (10e) Thomas Van der Plaetsen 400 meter 50"72 (22e)

Moser verrast in polsstokspringen, Franse dubbelslag op steeple

Van de zes finales op de vierde EK-dag leverde die in het polsstokspringen de grootste verrassing op. Titelverdedigster Wilma Murto moest al vroeg afhaken en zo leek de baan vrij voor topfavoriete Molly Caudery, maar het werd slechts brons voor de Britse.



Angelica Moser begon met twee missers aan de finale, maar de Zwitserse ging uiteindelijk wel met het goud lopen met een sprong over 4,78 meter. Het zilver was voor de Griekse Aikaterini Stefanidi.



Ook op de 200 meter bij de mannen kregen we met Timothé Mumenthaler een verrassende Europese kampioen. Zijn landgenoot William Reais maakt het Zwitsers feestje compleet met brons. Italië en Filippo Tortu moesten vrede nemen met zilver.



Op de 3.000 steeple was het daags na de overwinning van Alice Finot bijde vrouwen ook bij de mannen Frankrijk boven. Alexis Miellet pakte goud en Djilali Bedrani schonk de Fransen ook nog zilver.



Op de 400 meter profiteerde de Poolse Natalia Kaczmarek van de afwezigheid van titelverdedigster Femke Bol. Het zilver was voor de Ierse Rhasidat Adeleke, Nederland pakte brons met Lieke Klaver.



In het hamerslingeren deed Sara Fantini er nog een gouden medaille bij voor het gastland. Na vier dagen voert Italië zo autoritair de medaillestand aan met 17 stuks. Frankrijk en Groot-Brittannië volgen ruime afstand met 9 medailles.