EK atletiek: Broeders vlot naar finale polsstokspringen, Verheyden en Vermeulen pakken finaleticket op de 1.500 meter

Geeft Warholm visitekaartje af?

Tijd voor de halve finales van de 400 meter horden bij de mannen en daar zien we atletiekfenomeen Karsten Warholm voor het eerst in actie. De Noor gaat in Rome op zoek naar zijn derde Europese titel op een rij. Warholm is olympisch kampioen, drievoudig wereldkampioen én wereldrecordhouder.



Hij moet op dit EK geen rekening houden met zijn twee grootste rivalen voor olympisch goud in Parijs: de Braziliaan Alison dos Santos en de Amerikaan Rai Benjamin, die dit seizoen allebei al sneller waren dan Warholm.



Op het vorige EK in München pakte Warholm de titel in 47”12,waarmee hij het 40 jaar oude kampioenschapsrecord van de Duitser Harald Schmid van de tabellen liep. Met een derde Europese titel kan Warholm op gelijke hoogte komen van Schmid, die Europees goud pakte in 1978, 1982 en 1986.