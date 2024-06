Sacoor duikt weer onder 45 seconden, maar valt net naast EK-podium: "Fantastisch kampioenschap"

Jonathan Sacoor heeft zijn geweldige EK (nog) niet kunnen bekronen met een medaille. In de finale van de 400 meter strandde hij op de ondankbare 4e plek, maar wel opnieuw met een persoonlijk record. "Dit is fantastisch."

Van grote ontgoocheling was geen sprake bij Jonathan Sacoor, want onze landgenoot perste er net als in de halve finales een persoonlijk record uit in de finale.

Hij dook opnieuw onder de magische grens van 45e seconden en scherpte zijn persoonlijke besttijd nog wat aan van 44"99 naar 44"98.

Een medaille leverde het evenwel niet op. De Brit Charles Dobson (44"38) en de Nederlander Liemarvin Bonevacia (44"88) hielden hem van het podium.

"Het is nog steeds een fantastisch kampioenschap", reageerde Sacoor. "Ik loop opnieuw onder de 45 seconden, voor de tweede keer dit EK. Dat telt mee. De andere mannen waren gewoon ongelofelijk sterk."

"Dit is fantastisch. Het was mijn hoofddoel om me opnieuw te bewijzen, om te tonen dat ik weer op de goede weg zit."

"Het is een fantastisch kampioenschap, maar het is nog niet geslaagd, want ik wil naar huis met een medaille."