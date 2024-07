Jonas Vingegaard bevriest 2e plaats: "Blij dat ik zo kan terugslaan na een van mijn slechtste dagen op de fiets"

Jonas Vingegaard is verder weggereden van Remco Evenepoel in het klassement. De Deen klopte zichzelf op de borst voor zijn veerkracht na zijn mindere dag van gisteren. "Ik was in de finale vooral met tijdswinst bezig, meer dan met de ritzege", vertelde de runner-up op de Col de la Couillole.

Ploegmaat Matteo Jorgenson was lovend. Hij vertelde aan de finish hoe Jonas Vingegaard "lef" had getoond en dat hij "een legende" is.

"Ik voelde me beter dan gisteren", knikte de Deense kopman van Visma-Lease a Bike. "Vrijdag had ik een van mijn slechtste dagen op de fiets. Ik was helemaal leeg in de finale, maar vandaag voelde ik me zoveel beter."

"Ik voelde me supergoed toen Remco Evenepoel aanviel. Bij zijn eerste prik besliste ik dat ik bij zijn volgende versnelling zou counteren en dat heb ik gedaan."

"Daarna heb ik vooral naar tijdswinst gekeken, meer dan dat ik bezig was met de ritzege."

In het klassement heeft Vingegaard 2'50" op de witte trui. "Evenepoel is de beste tijdrijder, dan weet je nooit of het genoeg is."

"3 minuten lijkt me veel, maar vorig jaar pakte ik zelf 1'40" in de tijdrit. Je kan dus makkelijk veel tijd verliezen. Ik ben blij dat ik vandaag nog zoveel seconden heb gesprokkeld."

De dagzege moest Vingegaard aan Tadej Pogacar laten. De Sloveen hield zich beperkt tot volgen in de finale.

"Iedereen heeft zijn tactiek, daar zal ik niet over oordelen. Ik zou wellicht hetzelfde gedaan hebben als hij in die situatie. Hij hoefde niet te rijden."

"Ik ben zelf gewoon gelukkig met hoe ik gereden heb en hoe ik hersteld ben. Zo terugslaan is echt mooi voor mij."