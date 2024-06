"Hij zal flirten met medailles in Parijs": Mag Alexander Doom van het allerhoogste dromen op de Spelen?

"Hij was de topfavoriet. Niemand van al die finalisten had al sneller gelopen dan hij. Maar er zijn natuurlijk altijd topfavorieten die sneuvelen als het echt moet, als alle schijnwerpers op hen gericht zijn." "En wat een verhaal toch, hé. Minder dan een jaar geleden dacht hij aan stoppen. Uiteindelijk koos hij er toch voor om verder te doen. Duidelijk een goeie keuze: intussen is hij in maart wereldkampioen indoor geworden en nu ook Europees kampioen." (lees voort onder artikel)

Van het ene succes naar het andere. Alexander Doom heeft zich in de laatste maanden ontpopt tot een van de strafste atleten in ons land én ver daarbuiten.

"Het gaat natuurlijk almaar sneller, ook in de atletiek. Dus in Parijs zullen de tijden nog straffer zijn, maar wie zegt dat Doom niet zelf ook nog sneller kan?"

"Met de tijd die hij in de finale gelopen heeft – een echte toptijd, dat Belgisch record van 44"15, had hij op de vorige Spelen brons gehaald."

In een mum van tijd loopt Doom een indrukwekkend palmares bijeen. "Om maar eens te plaatsen hoe historisch dit is: nog maar 6 Belgische mannen konden ooit goud pakken op een EK", weet Vangramberen.

Met de tijd die hij in de finale gelopen heeft, had hij op de vorige Spelen brons gehaald.

Met de tijd die hij in de finale gelopen heeft, had hij op de vorige Spelen brons gehaald.

Vangramberen vindt dan ook dat Doom zijn doelen moet bijstellen. "Hij heeft altijd gezegd: "Ik ga voor een medaille in Parijs, maar in de estafetteploegen." Met de mixed relay of de Tornados, dus."



"Daar moet hij nu toch stilaan van afstappen, want met de tijd die hij vandaag gelopen heeft, is hij absolute wereldtop. Zo gaat hij in Parijs ook zelf flirten met een olympische medaille, dat is zeker."