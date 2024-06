"De Lie klopt de wereldtop in de sprint, wat zijn Belgische titel kwalitatief veel waard maakt"

ma 24 juni 2024 11:12

Arnaud De Lie mag met de Belgische kampioenentrui naar de Tourstart in Firenze. Kan hij ook in de Ronde van Frankrijk naar succes sprinten? "Hij heeft absoluut kansen", zegt commentator Christophe Vandegoor in zijn nabeschouwing op het BK wielrennen.

Met een machtige sprint van op de kop knalde De Stier van Lescheret naar de Belgische trui. "Het was zeer indrukwekkend, zoals alleen hij dat kan", zegt Vandegoor. "Hij maakte het af zoals hij dat wel vaker heeft gedaan in eendagskoersen. Van vrij ver op kop en standhouden, zodat niemand er nog over raakt. Vaak na een vrij zware koers." "En het BK was ook zwaar door de eerste warmte. Soms moet je dat BK in het juiste perspectief plaatsen door de bezetting en de aanwezige kwaliteit, maar gisteren verslaat De Lie wel de wereldtop in de sprint." "Groene trui Jasper Philipsen, Champs Élysées-winnaar Jordi Meeus, man in vorm Thibau Nys, Wout van Aert en veelwinnaar Tim Merlier. Daarom is deze Belgische titel kwalitatief heel veel waard."

De Tour is wel een enorme heksenketel, in niets te vergelijken met een BK. Christophe Vandegoor

Net voor zijn Tourdebuut tankt De Lie een portie vertrouwen. Wat betekent dit voor zijn Franse avontuur?



"Of een ritzege in de Tour een must is? Voor zichzelf wel, omdat topsporters zichzelf altijd druk opleggen", zegt Vandegoor. "Voor zijn team niet, denk ik." "De Tour is wel een enorme heksenketel, in niets te vergelijken met een BK. De stress, de druk, het grootse ervan."



"De Lie debuteert ook in een grote ronde, hij heeft nog nooit een Giro of Vuelta gereden. Het zal wel het een en ander van hem vergen op mentaal vlak." "En sprinten in de Tour is echt wel een gevecht op leven en dood. Daar is De Lie niet bang voor, zeker niet, maar qua positionering maakt hij soms nog fouten, wat normaal is voor een jongen van 22 jaar." "Die kleine foutjes worden in de Tour meteen keihard afgestraft. Maar er zijn een achttal sprintkansen en na een selectieve etappe zijn er absoluut kansen voor De Lie."

Geen twijfels rond Philipsen en Van Aert

De Lie had meteen ook mooie woorden voor zijn ploegmaats. "Lotto-Dstny had een duidelijk plan", zag ook Vandegoor. ""We gaan voor Arnaud De Lie. We hebben één sterke tijdrijder die de andere ploegen onder druk kan zetten, en dat is Victor Campenaerts."" "Campenaerts deed het ook perfect. Hij demarreerde vanaf de eerste kilometer, fietste 220 kilometer voorop en zette De Lie in een spreekwoordelijke zetel." "Het was collectief prima gedaan. Dat verklaarde ook de emoties bij De Lie. Hij had veel dankwoordjes voor zijn team na een moeilijk voorjaar."

Dat we aanvankelijk in die eerste week niet de beste Van Aert zullen zien, lijkt me logisch. Christophe Vandegoor

De Lie klopte op het BK Jasper Philipsen. "Zuiver geklopt worden in de sprint doet geen deugd. Dat is een open deur intrappen. Zelfs een sprintnederlaag in de Ronde van België kroop even in zijn hoofd." "Twijfels zijn er altijd als je niet wint. Philipsen was duidelijk niet blij, dat is begrijpelijk.

Maar hij beheerst wel al de kunst van sprinten in die heksenketel van de Tour. Hij hoeft zich dus nog geen zorgen te maken, hij blijft de nummer 1 aan de start." En hoe zit het met Wout van Aert? "Van Aert zal wel klaar zijn voor de Tour, anders zou hij niet geselecteerd worden door zijn team", zegt Vandegoor. "Dat we aanvankelijk in die eerste week niet de beste Van Aert zullen zien, lijkt me logisch. Maar talenten takelen niet af in week 2 en 3 van een zware koers, ze worden soms nog beter." "De kans is reëel dat we dat bij Van Aert zullen zien. Het blijft een wereldtopper, dus we hoeven ons nog geen zorgen te maken vooraf."

