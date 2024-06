Arnaud De Lie bedwingt tranen na Belgische titel: "Ongelooflijk, want na klassiekers was ik mentaal gebroken"

Zelfs in zijn stoutste dromen speelde hij dit scenario niet af. Arnaud De Lie heeft zich na een moeilijk voorjaar tot Belgisch kampioen gekroond na een koninklijke sprint. De 22-jarige renner van Lotto-Dstny moest zijn tranen bedwingen na de finish, maar strooit meteen met lof voor zijn ploeg. "Iedereen heeft alles gegeven tot het einde", bedankt De Lie zijn team.

"Ik ben geen absolute topsprinter, maar de sprint na een zware koers lag me goed. Ik kende de aankomst ook goed."

In een kransje absolute topsprinters toonde De Lie zich de sterkste. Toch blijft hij bescheiden.

"Na de klassiekers was ik mentaal gebroken", zegt hij, terwijl hij zijn tranen moet bedwingen. "Ik heb heel wat opofferingen gedaan om terug te komen na de ziekte van Lyme."

Arnaud De Lie kan het nauwelijks geloven dat hij in 2024 Belgisch kampioen is. De sterke sprinter van Lotto - Dstny kende een moeizaam voorjaar, maar vlak voor zijn Tour-debuut is zo alles doorgespoeld.

"Ja, het is echt ongelooflijk ..."

Victor vertrekt dan wel naar een andere ploeg, maar hij blijft voor eeuwig in mijn hart.

De Lie heeft heel veel lof over voor zijn ploeggenoten.

"Het is een echte ploegoverwinning", gaat hij voort. "De hele ploeg heeft alles gegeven tot het einde, écht berenwerk. Ook de lead-out was erg. Dit is dé dag van Lotto-Dstny."

Een speciale vermelding is er voor Victor Campenaerts: "Hij brak de boel open vandaag. Hij is onze en ook mijn motor. Victor vertrekt dan wel naar een andere ploeg, maar hij blijft voor eeuwig in mijn hart."

Campenaerts in zijn hart, de Belgische driekleur om zijn schouders. Dat een week voor zijn eerste optreden in de Tour de France.

"Dat ik de trui daar mag dragen, is gewoon een droom", besluit de 22-jarige spurtbom.

"Deze trui geeft ook veel vertrouwen. Ik klop hier vandaag mannen die al veel ritten in de Tour gewonnen hebben. We weten dus dat het mogelijk is om daar ook te winnen."

Heeft hij dan al iets aangekruist? "De vlakke sprinten worden lastig, al ga ik het daar het proberen. Ik kijk meer naar de lastige finales. Zoals rit 8 naar Colombey-les-Deux-églises."